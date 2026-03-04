Грейс Эшкрофт, протагонистка Resident Evil Requiem, получила собственную полноразмерную статую в центре Токио

На площади Сибуя в Токио Capcom представила эффектную статую Грейс Эшкрофт, приуроченную к выходу Resident Evil Requiem. Фигура героини-аналитика ФБР выполнена в полный рост и в мельчайших деталях передает её боевой облик: Грейс изображена с пистолетом и фонариком. Инсталляция стала сердцем рекламной кампании девятой части хоррора, привлекая толпы фанатов для памятных снимков.
В дополнение к наземной инсталляции, в рамках промо-кампании были также украшены станции метро Сибуя, где появились уникальные интерактивные постеры. Особенность этих постеров в том, что при использовании вспышки на них появляются скрытые детали: изображения монстров и важные элементы сюжета, которых не видно невооруженным глазом. Тем самым фанаты могут не только сделать фото с статуей, но и стать участниками уникального квеста по поиску скрытых зацепок в подземных переходах района.
Для любителей мерча Capcom подготовила особый сюрприз — статуэтку Грейс в масштабе 1/6 из линейки Creator's Model. Коллекционная статуэтка является точной копией игровой модели, включая реалистичную текстуру одежды и снаряжения. Сроки выпуска этой уменьшенной копии — сентябрь этого года.
