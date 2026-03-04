ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 179 оценок

Грейс Эшкрофт, протагонистка Resident Evil Requiem, получила собственную полноразмерную статую в центре Токио

Gruz_ Gruz_

На площади Сибуя в Токио Capcom представила эффектную статую Грейс Эшкрофт, приуроченную к выходу Resident Evil Requiem. Фигура героини-аналитика ФБР выполнена в полный рост и в мельчайших деталях передает её боевой облик: Грейс изображена с пистолетом и фонариком. Инсталляция стала сердцем рекламной кампании девятой части хоррора, привлекая толпы фанатов для памятных снимков.

В дополнение к наземной инсталляции, в рамках промо-кампании были также украшены станции метро Сибуя, где появились уникальные интерактивные постеры. Особенность этих постеров в том, что при использовании вспышки на них появляются скрытые детали: изображения монстров и важные элементы сюжета, которых не видно невооруженным глазом. Тем самым фанаты могут не только сделать фото с статуей, но и стать участниками уникального квеста по поиску скрытых зацепок в подземных переходах района.

Для любителей мерча Capcom подготовила особый сюрприз — статуэтку Грейс в масштабе 1/6 из линейки Creator's Model. Коллекционная статуэтка является точной копией игровой модели, включая реалистичную текстуру одежды и снаряжения. Сроки выпуска этой уменьшенной копии — сентябрь этого года.

25
17
Комментарии:  17
Trinity_ExDeath

С таким же успехом могли статую доски выставить в центре своего ТоКивоо

11
D4GoldenHour

Ну вот слетай в Токио и выставь себя там.

Шрек и осел vs CD Project

Где у неё дырочки?

7
Sivispacempb

Дайте угадаю , друг интересуется ?)

Властелин Сосцов Sivispacempb

нет, он сам как и я)

Death to Spies

Симпатично выглядит)

5
Константин335

Всем пока, я еду в Токио

4
Pycckuu_XAKEP

и обратно в Россию не возвращайся, соевый

7
Властелин Сосцов

проверь все 3 дырки рабочие, нам важно знать

2
Константин335 Pycckuu_XAKEP

Тебя забыл спросить, соевый

2
Верзор

Куда только не заведёт этот маркетинг

3
PuaJl4eJl

Ахренеть,они там замороченные...но выглядит довольно мило) На мою дочку похожа,если так одеть)

3
Pycckuu_XAKEP

шизанутая идея от шизанутых представителей восходящего хентая
представьте, какой срач начался бы, будь нечто подобное в России, а тут - молчок

3
denius4

Как раз ихнюю работу и в Японии и по всему миру уважают.К слову они на неё почти 7 лет угробили.А в России умеют дико срать на отечественную продукцию,и хаять-лелеять всё Загранишное,Ымпортное.

Пока Конами сидели и очко грели Капком кочегарил От самого старта кампании.

Slowery denius4
Double_Jump

На такую статую приятно смотреть, а то ведь могли сделать жабу из Гост оф Йотей.

