Грейс или Леон? Официальный аккаунт The Game Awards провел опрос на лучшего героя - результаты оказались предсказуемы

Официальный аккаунт The Game Awards в соцсети X запустил опрос, где поклонникам Resident Evil Requiem предложили выбрать между двумя протагонистами свежей игры Capcom - Леоном С. Кеннеди и Грейс Эшфорт. На момент написания новости опрос собрал более 13,4 тысячи голосов и результаты оказались предсказуемыми: Леон получил более 72% (9676 голосов), а Грейс - 28% (3746 голосов).

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля 2026 года и уже получила восторженные отзывы. Игроки в хвалят "шедевр и любовное письмо фанатам", отмечая возвращение Леона Кеннеди, потрясающую графику, атмосферу и геймплей, хотя некоторые жалуются на сюжет и повторяемость.