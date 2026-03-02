Грейс или Леон? Официальный аккаунт The Game Awards провел опрос на лучшего героя - результаты оказались предсказуемы

Официальный аккаунт The Game Awards в соцсети X запустил опрос, где поклонникам Resident Evil Requiem предложили выбрать между двумя протагонистами свежей игры Capcom - Леоном С. Кеннеди и Грейс Эшфорт. На момент написания новости опрос собрал более 13,4 тысячи голосов и результаты оказались предсказуемыми: Леон получил более 72% (9676 голосов), а Грейс - 28% (3746 голосов).
Resident Evil Requiem вышла 27 февраля 2026 года и уже получила восторженные отзывы. Игроки в хвалят "шедевр и любовное письмо фанатам", отмечая возвращение Леона Кеннеди, потрясающую графику, атмосферу и геймплей, хотя некоторые жалуются на сюжет и повторяемость.
Бесхарактерный и скучный, зумерский персонаж, либо бесхарактерный и скучный бумерский персонаж. Результат очевиден, но факт, что они оба скучные и в них нет харизмы.
когда в тебе течет нереальное количество клоунского и ты не знаешь чем уже рейджбайтить, но марку не теряешь
Как вообще можно было спрашивать, кто лучше? Грейс - ходячая ноющая доска, которая ахает от каждого шороха. А ЕЩЕ ОНА АГЕНТ ФБР ЕПТЕ! А вот Леон - так здесь и так все понятно, епт
Она не агент она аналитик это разное
да ваще пахую, при подготовке всех кадров обучакют. А она тупа чмоня
С чего ради всех? Свечку держал или так, лишь бы сп*зд*нуть?
Не знаю, как остальные, но я покупал эту часть только и за Леона, а не плаксы ( ну вы извините, она мне не нравится в игре от слова совсем )
Грейс лапочка, я за нее
ADA
Леон все игру вытаскивает, если бы не он, я бы от скуки помер играть за эту дохлую, сыкливую, зумершу.
Мне нравтся это: "поклонникам Resident Evil Requiem". Игра вышла пару дней назад, а уже поклонники? Может просто игроки? Пока.
Стал поклонником после гифки с добиванием с магнума еще до выхода.
Ну давай, пока. Хорошего дня
Кто играл уже? Сколько там часов за Грейс и скол ко за Леона ?
В одной из локаций зависит от того, как играешь. Если всё зачистил за Грейс, то за Леона пробегаешь за 5 минут.
За Грейс 60% игры. С вкраплениями геймплея за Леона на 15 минут. Со второй половины игры игра за Леона почти до конца.
Первая часть за Грейс с двойным вкраплением Леона, потом Леон с одиночным вкраплением Грейс
мальчики любят мальчиков ничего нового
Никто не любит "безликих девочек", так вернее... можно хоть в какой цвет волосы девицы покрасить, но она так и останется блёклой. Вроде у всех женских персов разные причёски, цветные одёжки, но при этом почти все, как одна, а в голосованиях эти безликие всегда проигрывают колоритным Геральтам и пр.
Пусть создают хороших женских персов и начнут выигрывать
Известный, культовый персонаж или ноунейм, итог был очевиден ещё до начала голосования.