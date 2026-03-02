ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 1 030 оценок

Грейс или Леон? Официальный аккаунт The Game Awards провел опрос на лучшего героя - результаты оказались предсказуемы

2BLaraSex 2BLaraSex

Официальный аккаунт The Game Awards в соцсети X запустил опрос, где поклонникам Resident Evil Requiem предложили выбрать между двумя протагонистами свежей игры Capcom - Леоном С. Кеннеди и Грейс Эшфорт. На момент написания новости опрос собрал более 13,4 тысячи голосов и результаты оказались предсказуемыми: Леон получил более 72% (9676 голосов), а Грейс - 28% (3746 голосов).

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля 2026 года и уже получила восторженные отзывы. Игроки в хвалят "шедевр и любовное письмо фанатам", отмечая возвращение Леона Кеннеди, потрясающую графику, атмосферу и геймплей, хотя некоторые жалуются на сюжет и повторяемость.

J a r v i s

Бесхарактерный и скучный, зумерский персонаж, либо бесхарактерный и скучный бумерский персонаж. Результат очевиден, но факт, что они оба скучные и в них нет харизмы.

19
fortuneismax

когда в тебе течет нереальное количество клоунского и ты не знаешь чем уже рейджбайтить, но марку не теряешь

3
Trinity_ExDeath

Как вообще можно было спрашивать, кто лучше? Грейс - ходячая ноющая доска, которая ахает от каждого шороха. А ЕЩЕ ОНА АГЕНТ ФБР ЕПТЕ! А вот Леон - так здесь и так все понятно, епт

11
Ely Maze

Она не агент она аналитик это разное

6
Trinity_ExDeath Ely Maze

да ваще пахую, при подготовке всех кадров обучакют. А она тупа чмоня

6
Naughty_Kamikaze Trinity_ExDeath

С чего ради всех? Свечку держал или так, лишь бы сп*зд*нуть?

1
Neko-Aheron

Не знаю, как остальные, но я покупал эту часть только и за Леона, а не плаксы ( ну вы извините, она мне не нравится в игре от слова совсем )

7
Константин335

Грейс лапочка, я за нее

7
HunterTD

ADA

5
FallenWings

Леон все игру вытаскивает, если бы не он, я бы от скуки помер играть за эту дохлую, сыкливую, зумершу.

5
lucsses

Мне нравтся это: "поклонникам Resident Evil Requiem". Игра вышла пару дней назад, а уже поклонники? Может просто игроки? Пока.

2
Xaero_Prime

Стал поклонником после гифки с добиванием с магнума еще до выхода.

EnerJy48

Ну давай, пока. Хорошего дня

Габенушка

Кто играл уже? Сколько там часов за Грейс и скол ко за Леона ?

1
mambro

В одной из локаций зависит от того, как играешь. Если всё зачистил за Грейс, то за Леона пробегаешь за 5 минут.

1
Yurkiykot

За Грейс 60% игры. С вкраплениями геймплея за Леона на 15 минут. Со второй половины игры игра за Леона почти до конца.

1
Naughty_Kamikaze

Первая часть за Грейс с двойным вкраплением Леона, потом Леон с одиночным вкраплением Грейс

1
Кто-то1

мальчики любят мальчиков ничего нового

1
ka27

Никто не любит "безликих девочек", так вернее... можно хоть в какой цвет волосы девицы покрасить, но она так и останется блёклой. Вроде у всех женских персов разные причёски, цветные одёжки, но при этом почти все, как одна, а в голосованиях эти безликие всегда проигрывают колоритным Геральтам и пр.

Пусть создают хороших женских персов и начнут выигрывать

Hog2012

Известный, культовый персонаж или ноунейм, итог был очевиден ещё до начала голосования.