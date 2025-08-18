Хайп-трейлер gamescom 2025 зажигает интерес: Resident Evil Requiem и Black Ops 7 в центре внимания

Организаторы gamescom 2025 представили новый хайп-трейлер, посвящённый предстоящей церемонии открытия. Ведущий шоу Джефф Кили традиционно пообещал зрителям яркие мировые премьеры и в ролике даже задал провокационный вопрос: «Что же анонсируют?»

Разумеется, все карты до 19 августа раскрывать никто не станет, однако трейлер ясно дал понять, на что стоит обратить особое внимание. Среди центральных проектов значатся Resident Evil Requiem, Ghost of Yotei и Call of Duty: Black Ops 7.

Кроме того, ожидаются свежие подробности о Ninja Gaiden 4, расширении World of Warcraft: Midnight, научно-фантастическом экшене Cronos: The New Dawn, а также новости о сериале «Фоллаут». Второй сезон выйдет уже в декабре, а шоу официально продлено на третий. Не обойдут стороной и The Outer Worlds 2 вместе с мрачной Silent Hill f.

Церемония открытия gamescom 2025 пройдёт во вторник, 19 августа, в 21:00 по МСК.