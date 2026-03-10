Хидэки Камия назвал Resident Evil Requiem слишком страшной и предложил добавить "не-страшный" режим

Легендарный разработчик Хидэки Камия, известный по Devil May Cry и работе над Resident Evil 2, признался, что новая часть серии — Resident Evil Requiem — показалась ему слишком пугающей.

Во время игры вместе с коллегами из студии Clovers Камия в шутку заявил, что в серии Resident Evil давно должен появиться «не-страшный» режим. По его словам, он уже много лет говорит об этом.

Разработчик отметил, что ему нравится решать головоломки и участвовать в боях, но элементы хоррора он бы с радостью уменьшил. Камия добавил, что хотел бы просто наслаждаться игровыми механиками без постоянного напряжения.

Коллеги возразили ему, что подобный режим противоречил бы самой концепции Resident Evil, однако Камия всё равно считает идею интересной.

Ирония ситуации не ускользнула от фанатов: многие напомнили, что именно Камия был режиссёром Resident Evil 2 — одной из самых пугающих частей серии. В комментариях пользователи шутят, что «человек, напугавший игроков в 90-х, теперь сам не выдерживает хоррор».

При этом Resident Evil Requiem уже называют одной из самых страшных игр серии, поэтому даже ветераны индустрии признают, что новая часть получилась особенно напряжённой.