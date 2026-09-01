Хидеки Камия считает, что Capcom перестала понимать, насколько страшными стали Resident Evil

Создатель оригинальной Resident Evil 2 Хидеки Камия вновь заявил, что современные игры серии Resident Evil слишком страшные даже для него. По словам разработчика, Capcom настолько привыкла к собственным хоррорам, что уже перестала замечать, насколько пугающими они выглядят со стороны.

Ещё в марте 2026 года Камия попросил разработчиков добавить в Resident Evil Requiem специальный режим для игроков, которые не переносят хорроры. Тогда он предложил сделать зомби милыми, заменить кровь на лепестки сакуры, а тревожную музыку — на что-нибудь жизнерадостное. Позже в интервью VGC разработчик подчеркнул, что говорил совершенно серьёзно.

Камия признался, что хотел лично пройти Requiem хотя бы ради возвращения в полицейский участок Раккун-Сити. Именно эту локацию он создавал для оригинальной Resident Evil 2, поэтому ему было интересно увидеть, как Capcom переосмыслила знакомое место спустя столько лет. Однако в итоге игра оказалась для него слишком страшной, и он так и не смог нормально в неё играть.

Разработчик утверждает, что неоднократно говорил сотрудникам Capcom о чрезмерной жестокости и пугающей атмосфере современных Resident Evil. При этом, по его словам, разработчики обычно искренне удивляются и отвечают, что игры вовсе не такие страшные. Камия считает, что этому есть простое объяснение: из-за постоянной работы с подобным материалом команда просто перестала воспринимать его так же, как обычный игрок.

Особенно сильно ситуацию изменили современные технологии. По мнению Камии, фотореалистичная графика позволяет показывать настолько детализированные и отвратительные вещи, что эффект от хоррора стал значительно сильнее.

При этом ему не нужен какой-то сложный режим с полной переработкой игры. Камия предлагает самые простые изменения: убрать кровь, сделать лица зомби менее пугающими, добавить более приятное освещение или даже надеть на монстров бумажные пакеты на голову. Этого, по его мнению, уже было бы достаточно, чтобы такие игроки, как он, наконец смогли пройти Resident Evil до конца.

Пока Capcom, судя по всему, не собирается прислушиваться к этим просьбам. Следующей игрой серии станет ремейк Resident Evil Code: Veronica, который должен выйти в 2027 году и явно не собирается отказываться от фирменного хоррор-стиля серии.