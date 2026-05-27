Хоррор Resident Evil Requiem для PS5 впервые можно купить со скидкой 20% в PS Store

Один из последних крупных блокбастеров от Capcom, хоррор на выживание Resident Evil Requiem, пополнил список участников акции Days of Play. Благодаря 20-процентной скидке стоимость игры в цифре упала до $55.99 (порядка 3 980 рублей) за базовую версию для PS5 и до $63.99 (около 4 540 рублей) за расширенное издание Deluxe.

Для сомневающихся перед покупкой на всех целевых платформах теперь открыт доступ к бесплатной демоверсии. Ознакомительный фрагмент позволяет оценить начало истории Грейс и Леона, однако перенести накопленный прогресс в полную версию игры не получится.

Эти события приурочены к важной дате — сегодня исполняется ровно три месяца со дня премьеры игры. За это время одна из самых высокооцененных новинок года уже разошлась тиражом более 7 миллионов копий. Этот отличный результат позволил игре войти в историю как самая быстропродаваемая часть 30-летней серии.

Выгодное предложение и бесплатное демо призваны привлечь новую аудиторию и помочь определиться тем, кто еще не решил, стоит ли поддаваться всеобщему ажиотажу и приобретать свой экземпляр. При этом Capcom явно не намерена останавливаться на достигнутых миллионных продажах.