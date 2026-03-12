Художница Бене рассказала, что фанаты массово просят арт с Леоном в костюме кролика вместо Грейс

Художница Bene (BeneceaDraws) поделилась неожиданной реакцией сообщества на один из своих фан-артов по серии Resident Evil. Автор опубликовала иллюстрацию с Грейс Эшкрофт в откровенном костюме кролика, однако пользователи сети отреагировали совершенно иначе, чем она ожидала. Вместо обсуждения самой работы геймеры начали массово просить художницу сделать аналогичный арт, но уже с Леоном С. Кеннеди.

По словам художницы, она никогда раньше не сталкивалась с таким большим количеством подобных просьб. Пользователи буквально заполнили комментарии просьбами нарисовать «версию с Леоном», и обсуждение быстро стало вирусным среди поклонников франшизы. Пост с её реакцией активно разошёлся по социальным сетям и привлёк внимание фанатов серии.

Комментируя ситуацию, Бене написала:

Никогда в жизни я не видела столько людей, которые просят и буквально умоляют меня нарисовать парня в костюме кролика. Я вижу вас, фанаты Леона.

В ответ пользователи продолжили шутить в комментариях: одни писали, что «сообщество просто знает, чего хочет», другие отмечали, что теперь «Леон в костюме кролика — это уже вопрос принципа».

При этом часть аудитории пошла ещё дальше. Некоторые пользователи попросили художницу не ограничиваться только иллюстрацией и предложили создать полноценную 3D-модель как Грейс так и Леона персонажа в таком образе.