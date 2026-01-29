Игроки хвалят актрису озвучивания Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem

Хотя Capcom уже показала значительное количество геймплейных кадров, личность актрисы, исполняющей роль, остаётся засекреченной. Несмотря на это, игровое сообщество уже убеждено, что это выступление достойно номинаций на крупные отраслевые награды, такие как The Game Awards.

Ключом к этому успеху стала невероятная эмоциональная интенсивность, которую актриса вкладывает в свою роль. Слушая Грейс, игроки ощущают настоящий ужас и панику, идеально передавая безнадежную ситуацию, в которой оказалась героиня.

Её хриплый и дрожащий голос делает каждую сцену невероятно напряжённой, создавая при этом убедительную химию с её партнёром по игре Леоном Кеннеди. Этот дуэт — опытного ветерана и испуганного новичка — обречён стать одним из самых сильных моментов сюжета.

Многие наблюдатели отмечают поразительное сходство между реакциями Грейс и тем, как Леон был изображён в обновлённой версии Resident Evil 2. Это говорит о том, что Леон, возможно, видит в Грейс частичку себя многолетней давности, что ещё больше укрепляет их связь и сразу же заставляет игроков полюбить нового персонажа.

Представление нового лица в качестве главного героя в номерной части было смелым шагом, но после первых превью стало ясно, что Capcom попала в точку.

Хотя Леон и Грейс затмевают всех, фанаты все ещё задаются вопросом, вернутся ли в Requiem другие знакомые лица, включая Клэр Редфилд и Аду Вонг.