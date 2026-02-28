ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 879 оценок

Игроки нашли интересную особенность в Resident Evil Requiem: Леон отказывается стрелять в свой Porsche

2BLaraSex 2BLaraSex

Игроки обнаружили интересную деталь в Resident Evil Requiem, релиз которой состоялся 27 февраля. В игре Леон разъезжает на Porsche Cayenne Turbo GT, и во время прохождения быстро обнаружилась странность: по машине нельзя выстрелить. При попытке навести оружие на автомобиль прицел сбрасывается, а персонаж отказывается стрелять. При этом другие машины в игре можно уничтожить без каких-либо ограничений. Создается впечатление, будто Леон трепетно оберегает свою "ласточку" от повреждений.

Игроки тут же заподозрили, что дело в условиях лицензионного соглашения между Capcom и Porsche. Автопроизводители часто не хотят видеть свои машины поврежденными в играх - похожая практика давно существует в гоночных симуляторах. Хотя в отличие от Resident Evil Requiem, в Cyberpunk 2077, например, Porsche 911 Turbo Джонни Сильверхенда можно расстреливать без последствий.

Забавно, что это приключилось именно с Леоном. В серии давно гуляет мем, что любой транспорт под управлением этого героя непременно взрывается или падает. Но сам автопроизводитель, похоже, не сомневается в навыках агента - в коллаборационном проморолике было написано: "Мы верим в Леона".

Комментарии:  30
Janekste

Видать денег мало занесли за лицензию. На уничтожение автомобиля денег не хватило. Всё-таки лицензионный транспорт довольно дорогой. А так в целом я в принципе не понимаю, нафига нужен в играх лицензионный транспорт? Это же дофига бабла на одни только лицензии уходит. А потом удивляемся, почему это ААААААААА студии плачут, мол разработка игр дорожает - да потому что... вот из-за всякой фигни дорожает наподобие покупок лицензий на тачки. Точка.

methadvip

Если это не гонки, разработчикам нет никакого смысла пихать реальные тачки в свои игры, они просто в этом не заинтересованы. В данном случае, в кэпком никто не тратил деньги на лицензию для порша. Тут либо бартерная история, либо сами порш заплатили.

malaviN

Так сами Порше и заплатили за появление своей машины, при чем тут разработка игр дорожает и покупка лицензий на тачки?)))

Мишаня 24

называется продакт-плейсмент - уже сто лет как в играх/фильмах
погугли дурачок)

МАХАН МАХАНОВИЧ

Скоро на паровозике томаса будет ездить)

Sivispacempb

Причем играя за сиджея или шрека )

x_nik_x1993

Зачем паровозик! Лучше ездить на Аде и/или Эшли.

f a PG

он за него кредит еще не выплатил...

Sivispacempb

и КАСКО не распространяется на ущерб от зомби апокалипсиса 😃

enigmahas

Ну правильно порша то сколько стоит, и ремонт в копейку выльется, он хоть и болен вирусом, но не дурак, по гарантии может и не отремонтируют.

caliskan

Да он застрахован на случай зомби-апокалипсиса

Sivispacempb

Конечно , он вон на куртках сколько денег теряет каждый раз !😃

enigmahas caliskan

от такого точно не страхуют

Odesseet

Астрологи провозгласили неделю Resident Evil. Количество новостей ни о чем увеличились стократно

caliskan

Явно не неделю. Месяцок минимум

МАХАН МАХАНОВИЧ

Это лучше чем экспедиция

sa1958

Ну и нечего машину портить.

Clicl

Ничего модами поправят))))))))))))))

Hog2012

Потому что Порше так сказали, не зря же они бабосов за рекламу занесли.

firefox0047

Ну все машины до этого были чужими, а тут своя. Да и по такой то машине стрелять

Sivispacempb

Да вы цены на ремонт видели ? Я его не осуждаю )

