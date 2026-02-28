Игроки нашли интересную особенность в Resident Evil Requiem: Леон отказывается стрелять в свой Porsche

Игроки обнаружили интересную деталь в Resident Evil Requiem, релиз которой состоялся 27 февраля. В игре Леон разъезжает на Porsche Cayenne Turbo GT, и во время прохождения быстро обнаружилась странность: по машине нельзя выстрелить. При попытке навести оружие на автомобиль прицел сбрасывается, а персонаж отказывается стрелять. При этом другие машины в игре можно уничтожить без каких-либо ограничений. Создается впечатление, будто Леон трепетно оберегает свою "ласточку" от повреждений.
Игроки тут же заподозрили, что дело в условиях лицензионного соглашения между Capcom и Porsche. Автопроизводители часто не хотят видеть свои машины поврежденными в играх - похожая практика давно существует в гоночных симуляторах. Хотя в отличие от Resident Evil Requiem, в Cyberpunk 2077, например, Porsche 911 Turbo Джонни Сильверхенда можно расстреливать без последствий.
Забавно, что это приключилось именно с Леоном. В серии давно гуляет мем, что любой транспорт под управлением этого героя непременно взрывается или падает. Но сам автопроизводитель, похоже, не сомневается в навыках агента - в коллаборационном проморолике было написано: "Мы верим в Леона".
Видать денег мало занесли за лицензию. На уничтожение автомобиля денег не хватило. Всё-таки лицензионный транспорт довольно дорогой. А так в целом я в принципе не понимаю, нафига нужен в играх лицензионный транспорт? Это же дофига бабла на одни только лицензии уходит. А потом удивляемся, почему это ААААААААА студии плачут, мол разработка игр дорожает - да потому что... вот из-за всякой фигни дорожает наподобие покупок лицензий на тачки. Точка.
Если это не гонки, разработчикам нет никакого смысла пихать реальные тачки в свои игры, они просто в этом не заинтересованы. В данном случае, в кэпком никто не тратил деньги на лицензию для порша. Тут либо бартерная история, либо сами порш заплатили.
Так сами Порше и заплатили за появление своей машины, при чем тут разработка игр дорожает и покупка лицензий на тачки?)))
называется продакт-плейсмент - уже сто лет как в играх/фильмах
погугли дурачок)
Скоро на паровозике томаса будет ездить)
Причем играя за сиджея или шрека )
Зачем паровозик! Лучше ездить на Аде и/или Эшли.
он за него кредит еще не выплатил...
и КАСКО не распространяется на ущерб от зомби апокалипсиса 😃
Ну правильно порша то сколько стоит, и ремонт в копейку выльется, он хоть и болен вирусом, но не дурак, по гарантии может и не отремонтируют.
Да он застрахован на случай зомби-апокалипсиса
Конечно , он вон на куртках сколько денег теряет каждый раз !😃
от такого точно не страхуют
Астрологи провозгласили неделю Resident Evil. Количество новостей ни о чем увеличились стократно
Явно не неделю. Месяцок минимум
Это лучше чем экспедиция
Ну и нечего машину портить.
Ничего модами поправят))))))))))))))
Потому что Порше так сказали, не зря же они бабосов за рекламу занесли.
Ну все машины до этого были чужими, а тут своя. Да и по такой то машине стрелять
Да вы цены на ремонт видели ? Я его не осуждаю )