Игроки нашли интересную особенность в Resident Evil Requiem: Леон отказывается стрелять в свой Porsche

Игроки обнаружили интересную деталь в Resident Evil Requiem, релиз которой состоялся 27 февраля. В игре Леон разъезжает на Porsche Cayenne Turbo GT, и во время прохождения быстро обнаружилась странность: по машине нельзя выстрелить. При попытке навести оружие на автомобиль прицел сбрасывается, а персонаж отказывается стрелять. При этом другие машины в игре можно уничтожить без каких-либо ограничений. Создается впечатление, будто Леон трепетно оберегает свою "ласточку" от повреждений.

Игроки тут же заподозрили, что дело в условиях лицензионного соглашения между Capcom и Porsche. Автопроизводители часто не хотят видеть свои машины поврежденными в играх - похожая практика давно существует в гоночных симуляторах. Хотя в отличие от Resident Evil Requiem, в Cyberpunk 2077, например, Porsche 911 Turbo Джонни Сильверхенда можно расстреливать без последствий.

Забавно, что это приключилось именно с Леоном. В серии давно гуляет мем, что любой транспорт под управлением этого героя непременно взрывается или падает. Но сам автопроизводитель, похоже, не сомневается в навыках агента - в коллаборационном проморолике было написано: "Мы верим в Леона".