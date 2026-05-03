Игроки нашли нового кумира в Resident Evil Requiem

Несмотря на то что Resident Evil Requiem вышла уже несколько месяцев назад, обсуждение игры в сообществе не утихает. Причём внимание игроков неожиданно переключилось на второстепенного персонажа — мутировавшую пациентку Селену Кори, которая изначально задумывалась как рядовой противник.

Актриса Изабелла Инчболд, подарившая героине голос, призналась, что не ожидала такой реакции. Во время записи она практически не имела информации о персонаже: ни имени, ни полноценной предыстории. Ей просто предложили импровизировать — издавать звуки заражённого и экспериментировать с вокалом.

В итоге Селена получилась необычной даже по меркам серии: она сочетает пугающий образ с неожиданной выразительностью и даже своеобразной эстетикой. В игре она остаётся одним из заражённых пациентов, но при этом сохраняет остатки личности, что делает её более «живой» и запоминающейся.

Игроки быстро подхватили этот образ — в сети начали появляться арты, косплей и обсуждения, а сама героиня превратилась в одного из самых обсуждаемых персонажей Requiem.

По словам актрисы, она пыталась передать смесь детской наивности и манящей опасности — и, судя по реакции аудитории, такой подход сработал. История Селены Кори стала редким примером того, как даже эпизодическая роль может неожиданно стать любимицей фанатов.