Игроки нашли скрытую деталь в Resident Evil Requiem - Грейс Эшкрофт сидит на Reddit

Поклонники Resident Evil Requiem обнаружили необычную пасхалку, изучая игру за пределами доступных границ уровней. Во время флешбэк-сцены с Грейс Эшкрофт в отеле внимательные пользователи решили «вылететь» за пределы камеры и посмотреть, что именно отображается на экране её ноутбука.

Оказалось, что героиня просматривает страницу, стилизованную под Reddit — с узнаваемым интерфейсом и аватарами. Но куда интереснее содержание обсуждений. Грейс читает треды о трагедии семьи Бейкеров из Resident Evil 7: Biohazard, события которой, по хронологии, произошли за год до Requiem.

В комментариях пользователи обсуждают Джека Бейкера, предполагая, что он мог убить родных, а затем покончить с собой. Другие упоминают «гигантского чёрного монстра», сомневаясь в официальной версии произошедшего. Также на боковой панели видны публикации с намёками на заражённых и подозрения в адрес BSAA.

Пасхалка скрыта настолько глубоко, что большинство из миллионов игроков её никогда не увидят. Тем не менее, Capcom проработала даже такие детали, добавив в игру полноценную «историю браузера» персонажа.

На фоне уже найденных секретов и сложных головоломок Requiem продолжает удивлять фанатов вниманием к мелочам — даже если для их обнаружения приходится нарушать границы игрового мира.