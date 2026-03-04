ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 203 оценки

Игроки нашли скрытую деталь в Resident Evil Requiem - Грейс Эшкрофт сидит на Reddit

IKarasik IKarasik

Поклонники Resident Evil Requiem обнаружили необычную пасхалку, изучая игру за пределами доступных границ уровней. Во время флешбэк-сцены с Грейс Эшкрофт в отеле внимательные пользователи решили «вылететь» за пределы камеры и посмотреть, что именно отображается на экране её ноутбука.

Оказалось, что героиня просматривает страницу, стилизованную под Reddit — с узнаваемым интерфейсом и аватарами. Но куда интереснее содержание обсуждений. Грейс читает треды о трагедии семьи Бейкеров из Resident Evil 7: Biohazard, события которой, по хронологии, произошли за год до Requiem.

В комментариях пользователи обсуждают Джека Бейкера, предполагая, что он мог убить родных, а затем покончить с собой. Другие упоминают «гигантского чёрного монстра», сомневаясь в официальной версии произошедшего. Также на боковой панели видны публикации с намёками на заражённых и подозрения в адрес BSAA.

Пасхалка скрыта настолько глубоко, что большинство из миллионов игроков её никогда не увидят. Тем не менее, Capcom проработала даже такие детали, добавив в игру полноценную «историю браузера» персонажа.

На фоне уже найденных секретов и сложных головоломок Requiem продолжает удивлять фанатов вниманием к мелочам — даже если для их обнаружения приходится нарушать границы игрового мира.

14
4
Комментарии:  4
NРС

Казалось бы было слишком мало поводов для хейта персонажа, как Капком завезли еще.

5
Yoshemitsu

Рецепт успешного блохера Playground.ru:

1) Посмотри на ютюбчике видео 74 EASTER EGGS & Hidden Secrets in Resident Evil 9

2) Напиши 74 идиотских блога на Playground.ru

3) ???????????????

4) PROFIT!

3
DepressedPyrrhus

А ведь ничего бы этого не случилось, если бы она тогда под постом поставила тег nsfw...

2
sa1958

Ученые прям.