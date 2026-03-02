Игроки обнаружили, что в мире Resident Evil существуют игры серии Resident Evil

Несмотря на то, что Resident Evil Requiem считается одной из самых мрачных частей франшизы из-за тяжелой сюжетной линии Грейс и Леона, разработчики не забыли добавить в проект порцию самоиронии. Помимо возможности покрошить зомби в роли Леона, игра буквально нашпигована отсылками к прошлым частям. Однако одна пасхалка, обнаруженная пользователем соцсети X под ником shojodie, заставила фанатов чесать затылки. Добравшись до Раккун-Сити в кампании за Леона и приняв участие в квесте Барри, можно открыть шкафчик, где лежит консоль и стопка дисков к ней.

Внимательные геймеры сразу же опознали знакомые логотипы: среди них нашлось место Mega Man 8, Street Fighter Alpha 2 и... Resident Evil. Пусть изображение немного размыто, культовый красный шрифт обложки первой части трудно с чем-то перепутать.

Если задуматься, этот забавный артефакт намекает на то, что видеоигры серии существуют и являются каноном в мире Resident Evil. Проще говоря, внутри Resident Evil есть сама Resident Evil. И тут возникает самый важный вопрос: а кто же там главный герой? Сидит ли какой-нибудь выживший из Раккун-Сити вечерком с геймпадом и проживает заново самый страшный день в своей жизни в роли Криса? Или, может быть, сам Крис перепроходит кампанию за Джилл, чтобы покритиковать ИИ напарников? Учитывая, что в этом мире зомби-апокалипсис - рутинное дело, остается только гадать, насколько популярны у местных жителей игры на основе реальных трагедий.