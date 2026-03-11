ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 515 оценок

Игроки обсуждают "слишком эмоциональную" озвучку Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem с низким уровнем здоровья

В сети набирает популярность необычное обсуждение, связанное с озвучкой героини Грейс Эшкрофт в хорроре Resident Evil Requiem. Некоторые игроки отмечают, что звуковые реакции персонажа во время получения урона звучат слишком эмоционально, от чего игроки перевозбуждаются. На этом фоне опытные пользователи даже советуют проходить игру с минимальным уровнем здоровья — в таком состоянии персонаж чаще реагирует на происходящее, из-за чего реплики и звуковые эффекты звучат практически каждую секунду.

Ситуация быстро стала вирусной в социальных сетях. Отдельные ролики, посвящённые звуковым реакциям героини, активно распространяются в интернете: один из таких клипов со стонами Грейс уже добавили в закладки десятки тысяч пользователей, что лишь усилило обсуждение в игровом сообществе.

Resident Evil Requiem — новая часть популярной серии survival-horror от Capcom. Игра сочетает атмосферный хоррор, исследование локаций и напряжённые столкновения с противниками. Сюжет сосредоточен вокруг расследования загадочных событий и борьбы с биологическими угрозами, которые вновь ставят человечество на грань катастрофы.

А как с каким уровня здоровье Грейс Эшкрофт играете вы?

Комментарии:  33
Carissa7517
от чего игроки перевозбуждаются.

Больные

18
Искусственный интеллeкт
звучат слишком эмоционально, от чего игроки перевозбуждаются

и в чем проблема?

13
sa1958

Так пусть отключат звуки, чтобы не перевозбуждаться.

9
pyw

На русском она вроде так не стонет? Или стонет? Есть у кого дорожка звука? Друг просит

9
Red Salamandra

И моды не нужны с такой озвучкой.))

8
