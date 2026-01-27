Игроки обвинили Capcom в лицемерии: в RE Requiem можно жестоко убивать женщин-зомби, но нельзя видеть их нижнее белье

Новая игровая демонстрация Resident Evil Requiem была положительно встречена игроками, однако многие заметили лицемерие Capcom. В игре разрешены сцены экстремального насилия над женскими персонажами-зомби, например можно выстрелить в голову или ударить ногой в лицо, но при этом под платьями у них чернота из-за цензуры.

Поводом для обсуждения стал пост популярного блогера Mangalawyer, который опубликовал сравнительные скриншоты из игры. На одном из них показана жестокая сцена: Леон наносит удар в лицо зараженной женщине, и кровь разбрызгивается по стенам комнаты. На втором - демонстрация цензуры: нижнее белье женских врагов скрыто тенями.

Вы можете разнести мозги зараженной женщине с эффектными брызгами крови по стенам, но видеть женские трусы - это якобы оскорбительно.

Пост быстро разошелся по сети, вызвав бурную дискуссию. Игроки называют это "странной войной против женского белья в японских играх" и обвиняют компанию в следовании западным трендам цензуры. Другие иронизируют: "Насилие по отношению к женским персонажам - да. Показывать их нижнее белье? Нет-нет, мистер, это семейная игра!".

Это не первый подобный случай среди японских игр. Недавно критике также подвергся соулслайк Code Vein 2, в котором нижнее белье женских персонажей заменили на черные шорты. Похоже, японские компании жестко усиливают цензуру нижнего белья в западных релизах, а вот насилия это не касается.