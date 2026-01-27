Игроки обвинили Capcom в лицемерии: в RE Requiem можно жестоко убивать женщин-зомби, но нельзя видеть их нижнее белье

Новая игровая демонстрация Resident Evil Requiem была положительно встречена игроками, однако многие заметили лицемерие Capcom. В игре разрешены сцены экстремального насилия над женскими персонажами-зомби, например можно выстрелить в голову или ударить ногой в лицо, но при этом под платьями у них чернота из-за цензуры.
Поводом для обсуждения стал пост популярного блогера Mangalawyer, который опубликовал сравнительные скриншоты из игры. На одном из них показана жестокая сцена: Леон наносит удар в лицо зараженной женщине, и кровь разбрызгивается по стенам комнаты. На втором - демонстрация цензуры: нижнее белье женских врагов скрыто тенями.
Вы можете разнести мозги зараженной женщине с эффектными брызгами крови по стенам, но видеть женские трусы - это якобы оскорбительно.
Пост быстро разошелся по сети, вызвав бурную дискуссию. Игроки называют это "странной войной против женского белья в японских играх" и обвиняют компанию в следовании западным трендам цензуры. Другие иронизируют: "Насилие по отношению к женским персонажам - да. Показывать их нижнее белье? Нет-нет, мистер, это семейная игра!".
Это не первый подобный случай среди японских игр. Недавно критике также подвергся соулслайк Code Vein 2, в котором нижнее белье женских персонажей заменили на черные шорты. Похоже, японские компании жестко усиливают цензуру нижнего белья в западных релизах, а вот насилия это не касается.
ну дебилы белье у мертвецов зачем вам видеть то
В dying light the beast с этим всё было замечательно, типо реалистичность
А зачем тебе надо видеть разлетающиеся кровь-кишки-мозги, когда ты убиваешь зомби? Прекрасно же без этого можно обойтись. Или кровь заменить на зелёную, в стиле Германских релизов.
ты путаешь (х у й) с трамвайной ручкой
Мля, нашли к чему придраться.
И не говори. Надо вообще всех женских персонажей одеть в паранджу, без всяких моделей внутри, а то вдруг это оскорбит кого-то, или вид каких-либо частей женского тела травмирует детей.
Сосчитайте количество жалоб от женщин с отстреленными головами и с подсмотренными трусами. Кто громче оскорбляется? Так что всё логично:)))))
А вообще, выглядит убого конечно. Словно халтурная недоработка. Либо делайте чёрный квадратик "цензура", либо нормально отрисуйте всё, раз уж на реализм пошли. Чё это за тень на пельмень?
Лишь бы к чему нибудь придраться
Мне кажется этим возмущены только больные извращенцы. Кому захочется разглядывать нижнее белье обезображенной женщины-зомби с кусками мозгов на одежде?
Нынешние игроки вообще я смотрю о**ели в край!!Поиграл компуктер свой ,иди и вылези из своего дупла на улицу и живи свою жизнь как подобает человеку!!трусы им не видны...чмошники
о нет // Vincent O-Thorn
А в РЕ когда-то было по-другому?
Эта практика давно ускорилась за последние годы в японии