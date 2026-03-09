Игроки Resident Evil Requiem провели в игре более 10 000 лет всего за десять дней

Новый хоррор Resident Evil Requiem от Capcom уже установил впечатляющие рекорды. Согласно официальному сайту Resident Evil Net, игроки по всему миру в сумме провели в игре более 11 000 лет, всего за первые десять дней после релиза.

Сайт позволяет сравнивать собственное время игры с остальными фанатами, а также отслеживать общее количество действий в мире Requiem. Так, по данным Alinea Analytics, 36,5% игроков уже провели в игре более 15 часов, а 0,5% — свыше 50 часов.

Кроме того, игроки активно расправляются с зомби и монстрами: за десять дней было убито около 3,7 миллиарда врагов, что сравнимо с населением нескольких крупных стран вместе взятых. По данным сайта, за первые три дня эквивалент численности населения США уже был уничтожен в игровом мире.

Requiem стал настоящим хитом для Capcom: в стартовый уикенд на Steam количество одновременных игроков достигло почти 350 000, побив предыдущий рекорд серии. Также физические копии игры разошлись полностью, что является редкостью для современных релизов.