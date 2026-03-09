ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 474 оценки

Игроки Resident Evil Requiem провели в игре более 10 000 лет всего за десять дней

IKarasik IKarasik

Новый хоррор Resident Evil Requiem от Capcom уже установил впечатляющие рекорды. Согласно официальному сайту Resident Evil Net, игроки по всему миру в сумме провели в игре более 11 000 лет, всего за первые десять дней после релиза.

Сайт позволяет сравнивать собственное время игры с остальными фанатами, а также отслеживать общее количество действий в мире Requiem. Так, по данным Alinea Analytics, 36,5% игроков уже провели в игре более 15 часов, а 0,5% — свыше 50 часов.

Кроме того, игроки активно расправляются с зомби и монстрами: за десять дней было убито около 3,7 миллиарда врагов, что сравнимо с населением нескольких крупных стран вместе взятых. По данным сайта, за первые три дня эквивалент численности населения США уже был уничтожен в игровом мире.

Requiem стал настоящим хитом для Capcom: в стартовый уикенд на Steam количество одновременных игроков достигло почти 350 000, побив предыдущий рекорд серии. Также физические копии игры разошлись полностью, что является редкостью для современных релизов.

21
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
sa1958

А почему нет сведений сколько километров пройдено игроками?

5
Read Field

10000 лет потраченных абсолютно впустую

2