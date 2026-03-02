Игроки жалуются на проблемы с трассировкой лучей в Resident Evil 9 и других проектах

Пользователи сети обратили внимание на визуальные артефакты при включенной трассировке лучей. На форуме Reddit 1 игрок с видеокартой ASUS Prime RX 9070 XT пожаловался на появление синего свечения и мерцания поверхностей в Resident Evil 9. Аналогичные проблемы он заметил еще в 2 играх, а именно в Cyberpunk 2077 и Hellblade 2.
По словам автора поста, графический ускоритель работает в штатном режиме, температуры остаются в норме, а сбоев не происходит. Изображение полностью приходит в норму ровно в 1 момент, когда пользователь отключает трассировку лучей. Сопутствующей проблемой стал лишь появившийся писк дросселей.
В комментариях выяснилось, что ситуация носит массовый характер и совершенно не зависит от производителя видеокарты. Владельцы ускорителей от NVIDIA, включая такие модели как RTX 4080, RTX 5080 и RTX 5090, также сталкиваются с подобными багами в Resident Evil 9. 1 из посетителей портала отметил, что проблема наблюдается даже на консоли PlayStation 5 Pro.
Геймеры предполагают, что корень проблемы кроется во внутреннем алгоритме подавления шума от компании Capcom. В сочетании с эффектом зернистости пленки и технологиями масштабирования картинка покрывается артефактами. Похожие недочеты присутствуют и в Monster Hunter Wilds, которая работает на том же движке RE Engine. Для улучшения ситуации 1 комментатор посоветовал отключить размытие в движении, хроматическую аберрацию и глубину резкости, но официального патча от разработчиков пока не поступало.
Бедные владельцы Лизочкиных поделий, rt шумит и артефачит, pt вообще не дали🤣
Бедный зеленый 🤡🤡 решил выделится от обиды жалким комментарием.
Тих-тих, не рвись)
у зеленых тоже!дальше не читал?🤡
>размытие в движении, хроматическую аберрацию и глубину резкости
Это первое что я отключаю со старта в любой игре, поскольку от этого картинка теряет резкость и кажется что играешь на низком разрешении
Аналогично, у меня пока что нет подобных проблем, играю с трассировкой пути.
а потом ноют,что у них мыло!Так нечего вкл. мыльные настройки...
Ну это красные.... база за зелеными.
у зеленых тоже проблемы...
Да и ладно.
ну ты сказанул 😏
Ну просто надоело.
Ну так это ж релизная версия. Надо ждать полную, где всё починят (и цена будет лучше).
люди и так ждали с анонса а ты предлагаешь им еще подождать??
Сказал бы проще ждёмс патч.
Ну так жди.
Это что его радеон так пердит?
это он сам или сама походу от увиденного...))
кто там перданул в начале?))
Прошел полностью с гипервизором на дровах не оптимизированных под игру все норм. Связка 12400f и 4060ti.
и как с системой?? все в порядке?
Я тебе как айтишник с 15 летним стажем скажу. Я и не сомневался что все будет отлично. Построили бизнес на офлайн активациях и пугают народ.
пхээ кому ты мелешь. айтишники максимум на питоне калькуляторы пишут и незнают про Ring 0
Найс видос, в ухо напердели ...
NVIDIA 👿👿👿👿👿👿👿👿
ынтэл 🤢🤮
байкал 👍
🤣