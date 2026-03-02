Игроки жалуются на проблемы с трассировкой лучей в Resident Evil 9 и других проектах

Пользователи сети обратили внимание на визуальные артефакты при включенной трассировке лучей. На форуме Reddit 1 игрок с видеокартой ASUS Prime RX 9070 XT пожаловался на появление синего свечения и мерцания поверхностей в Resident Evil 9. Аналогичные проблемы он заметил еще в 2 играх, а именно в Cyberpunk 2077 и Hellblade 2.

По словам автора поста, графический ускоритель работает в штатном режиме, температуры остаются в норме, а сбоев не происходит. Изображение полностью приходит в норму ровно в 1 момент, когда пользователь отключает трассировку лучей. Сопутствующей проблемой стал лишь появившийся писк дросселей.

В комментариях выяснилось, что ситуация носит массовый характер и совершенно не зависит от производителя видеокарты. Владельцы ускорителей от NVIDIA, включая такие модели как RTX 4080, RTX 5080 и RTX 5090, также сталкиваются с подобными багами в Resident Evil 9. 1 из посетителей портала отметил, что проблема наблюдается даже на консоли PlayStation 5 Pro.

Геймеры предполагают, что корень проблемы кроется во внутреннем алгоритме подавления шума от компании Capcom. В сочетании с эффектом зернистости пленки и технологиями масштабирования картинка покрывается артефактами. Похожие недочеты присутствуют и в Monster Hunter Wilds, которая работает на том же движке RE Engine. Для улучшения ситуации 1 комментатор посоветовал отключить размытие в движении, хроматическую аберрацию и глубину резкости, но официального патча от разработчиков пока не поступало.