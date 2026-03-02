ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 079 оценок

Игроки жалуются на проблемы с трассировкой лучей в Resident Evil 9 и других проектах

Extor Menoger Extor Menoger

Пользователи сети обратили внимание на визуальные артефакты при включенной трассировке лучей. На форуме Reddit 1 игрок с видеокартой ASUS Prime RX 9070 XT пожаловался на появление синего свечения и мерцания поверхностей в Resident Evil 9. Аналогичные проблемы он заметил еще в 2 играх, а именно в Cyberpunk 2077 и Hellblade 2.

По словам автора поста, графический ускоритель работает в штатном режиме, температуры остаются в норме, а сбоев не происходит. Изображение полностью приходит в норму ровно в 1 момент, когда пользователь отключает трассировку лучей. Сопутствующей проблемой стал лишь появившийся писк дросселей.

В комментариях выяснилось, что ситуация носит массовый характер и совершенно не зависит от производителя видеокарты. Владельцы ускорителей от NVIDIA, включая такие модели как RTX 4080, RTX 5080 и RTX 5090, также сталкиваются с подобными багами в Resident Evil 9. 1 из посетителей портала отметил, что проблема наблюдается даже на консоли PlayStation 5 Pro.

Геймеры предполагают, что корень проблемы кроется во внутреннем алгоритме подавления шума от компании Capcom. В сочетании с эффектом зернистости пленки и технологиями масштабирования картинка покрывается артефактами. Похожие недочеты присутствуют и в Monster Hunter Wilds, которая работает на том же движке RE Engine. Для улучшения ситуации 1 комментатор посоветовал отключить размытие в движении, хроматическую аберрацию и глубину резкости, но официального патча от разработчиков пока не поступало.

Listoman

Бедные владельцы Лизочкиных поделий, rt шумит и артефачит, pt вообще не дали🤣

15
dirty bat

Бедный зеленый 🤡🤡 решил выделится от обиды жалким комментарием.

12
Listoman dirty bat

Тих-тих, не рвись)

9
TERMINATOR-T800

у зеленых тоже!дальше не читал?🤡

2
CohesiveUlwinn

>размытие в движении, хроматическую аберрацию и глубину резкости

Это первое что я отключаю со старта в любой игре, поскольку от этого картинка теряет резкость и кажется что играешь на низком разрешении

14
DangerHawk80

Аналогично, у меня пока что нет подобных проблем, играю с трассировкой пути.

3
TERMINATOR-T800

а потом ноют,что у них мыло!Так нечего вкл. мыльные настройки...

2
WAR1OCKS

Ну это красные.... база за зелеными.

6
TERMINATOR-T800

у зеленых тоже проблемы...

5
sa1958

Да и ладно.

4
dirty bat

ну ты сказанул 😏

1
sa1958 dirty bat

Ну просто надоело.

Кей Овальд

Ну так это ж релизная версия. Надо ждать полную, где всё починят (и цена будет лучше).

4
dirty bat

люди и так ждали с анонса а ты предлагаешь им еще подождать??

Беккер5443

Сказал бы проще ждёмс патч.

Беккер5443 dirty bat

Ну так жди.

SGate

Это что его радеон так пердит?

4
TERMINATOR-T800

это он сам или сама походу от увиденного...))

1
TERMINATOR-T800

кто там перданул в начале?))

4
Black3D

Прошел полностью с гипервизором на дровах не оптимизированных под игру все норм. Связка 12400f и 4060ti.

3
dirty bat

и как с системой?? все в порядке?

3
Black3D dirty bat

Я тебе как айтишник с 15 летним стажем скажу. Я и не сомневался что все будет отлично. Построили бизнес на офлайн активациях и пугают народ.

9
Extor Menoger Black3D

пхээ кому ты мелешь. айтишники максимум на питоне калькуляторы пишут и незнают про Ring 0

Giggity

Найс видос, в ухо напердели ...

3
Шрек и осел vs CD Project

NVIDIA 👿👿👿👿👿👿👿👿

2
dirty bat

ынтэл 🤢🤮

байкал 👍

🤣

2
