Игровые сегменты за Леона и Грейс в Resident Evil Requiem будут разделены примерно поровну

Capcom на The Game Awards 2025 официально подтвердила возвращение любимца фанатов Леона С. Кеннеди в Resident Evil Requiem. Заметно постаревший ветеран серии, который уже был в центре внимания нескольких частей легендарной франшизы survival horror, возвращается для нового приключения.
В недавнем интервью режиссёр Акифуми Наканиси поделился новыми подробностями о Resident Evil Requiem. На вопрос о структуре survival horror Наканиси объяснил, что игра представляет собой «единую, цельную историю». Естественно, повествование будет чередоваться между Леоном и Грейс на протяжении всей игры.
Наканиси пояснил:
Что касается игрового процесса, то игровые эпизоды почти поровну распределены между Грейс и Леоном.
В этом отношении команда разработчиков вдохновилась спин-оффом Resident Evil Revelations, режиссёром которого также был Наканиси. В той игре регулярно переключались между Крисом Редфилдом и Джилл Валентайн.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК (в Epic Games Store и Steam).
Не люблю и не понимаю зачем в играх делят разделение на двух персов(за исключением кооп игр и партиек).
Вот тут, конечно, согласен. Я бы за Леона побегал всю игру. Не из-за какого-нибудь там анти-повесточного бреда, а именно из-за того, что не хочется рассеивать внимание на двух персонажей.
We will See other characters from past Games in Requiem only Leon and Grace and her mother ?
а сколько понтов было, да мы ужас и так продумали, и вот так, и от первого лица, и от третьего, и от второго, в итоге половину игры экшн хотят сделать опять