Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 558 оценок

Игровые сегменты за Леона и Грейс в Resident Evil Requiem будут разделены примерно поровну

monk70 monk70

Capcom на The Game Awards 2025 официально подтвердила возвращение любимца фанатов Леона С. Кеннеди в Resident Evil Requiem. Заметно постаревший ветеран серии, который уже был в центре внимания нескольких частей легендарной франшизы survival horror, возвращается для нового приключения.

В недавнем интервью режиссёр Акифуми Наканиси поделился новыми подробностями о Resident Evil Requiem. На вопрос о структуре survival horror Наканиси объяснил, что игра представляет собой «единую, цельную историю». Естественно, повествование будет чередоваться между Леоном и Грейс на протяжении всей игры.

Наканиси пояснил:

Что касается игрового процесса, то игровые эпизоды почти поровну распределены между Грейс и Леоном.

В этом отношении команда разработчиков вдохновилась спин-оффом Resident Evil Revelations, режиссёром которого также был Наканиси. В той игре регулярно переключались между Крисом Редфилдом и Джилл Валентайн.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК (в Epic Games Store и Steam).

4
4
Комментарии:  4
Dark1994

Не люблю и не понимаю зачем в играх делят разделение на двух персов(за исключением кооп игр и партиек).

1
North235

Вот тут, конечно, согласен. Я бы за Леона побегал всю игру. Не из-за какого-нибудь там анти-повесточного бреда, а именно из-за того, что не хочется рассеивать внимание на двух персонажей.

Buriii Berry

We will See other characters from past Games in Requiem only Leon and Grace and her mother ?

создатель русского репа

а сколько понтов было, да мы ужас и так продумали, и вот так, и от первого лица, и от третьего, и от второго, в итоге половину игры экшн хотят сделать опять