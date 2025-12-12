Игровые сегменты за Леона и Грейс в Resident Evil Requiem будут разделены примерно поровну

Capcom на The Game Awards 2025 официально подтвердила возвращение любимца фанатов Леона С. Кеннеди в Resident Evil Requiem. Заметно постаревший ветеран серии, который уже был в центре внимания нескольких частей легендарной франшизы survival horror, возвращается для нового приключения.

В недавнем интервью режиссёр Акифуми Наканиси поделился новыми подробностями о Resident Evil Requiem. На вопрос о структуре survival horror Наканиси объяснил, что игра представляет собой «единую, цельную историю». Естественно, повествование будет чередоваться между Леоном и Грейс на протяжении всей игры.

Наканиси пояснил:

Что касается игрового процесса, то игровые эпизоды почти поровну распределены между Грейс и Леоном.

В этом отношении команда разработчиков вдохновилась спин-оффом Resident Evil Revelations, режиссёром которого также был Наканиси. В той игре регулярно переключались между Крисом Редфилдом и Джилл Валентайн.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК (в Epic Games Store и Steam).