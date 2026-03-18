Инсайдер: Ада Вонг появится в сюжетном дополнении для Resident Evil Requiem

Инсайдер Dusk Golem поделился новой информацией о готовящемся дополнении к Resident Evil Requiem. По его словам, Ада Вонг с высокой долей вероятностью появится в предстоящем сюжетном DLC.
Dusk Golem пояснил, что информация стала известна благодаря случайной утечке, а не от его обычных источников. Ранее тот же инсайдер уже сообщал, что дополнение будет посвящено Леону Кеннеди. Таким образом, фанаты могут ожидать появления в новой истории сразу двух знаковых персонажей.
Ранее Capcom официально подтвердила работу над сюжетным дополнением для Resident Evil Requiem. Однако подробности о сюжете и дате выхода пока не раскрывались.
Источник El Pizdabol
Не появится. Крис или Леон дальше будут. Там даже намёков не было.
Будет милфа 50+.
Это мы ждем
Если это правда, то мне кажется, это будет предыстория "Реквиема": как Леон впервые обнаружил, что заражён, и всё такое. Потому что финал поставил логическую точку, там как бы и нечего больше развивать с участием Леона и Ады.