Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 675 оценок

Инсайдер: Ада Вонг появится в сюжетном дополнении для Resident Evil Requiem

AceTheKing AceTheKing

Инсайдер Dusk Golem поделился новой информацией о готовящемся дополнении к Resident Evil Requiem. По его словам, Ада Вонг с высокой долей вероятностью появится в предстоящем сюжетном DLC.

Dusk Golem пояснил, что информация стала известна благодаря случайной утечке, а не от его обычных источников. Ранее тот же инсайдер уже сообщал, что дополнение будет посвящено Леону Кеннеди. Таким образом, фанаты могут ожидать появления в новой истории сразу двух знаковых персонажей.

Ранее Capcom официально подтвердила работу над сюжетным дополнением для Resident Evil Requiem. Однако подробности о сюжете и дате выхода пока не раскрывались.

Слухи
Комментарии:  32
MuddyCharlie

Источник El Pizdabol

Red Salamandra

Не появится. Крис или Леон дальше будут. Там даже намёков не было.

Greencore

Будет милфа 50+.

Анна Кранцове

Это мы ждем

North235

Если это правда, то мне кажется, это будет предыстория "Реквиема": как Леон впервые обнаружил, что заражён, и всё такое. Потому что финал поставил логическую точку, там как бы и нечего больше развивать с участием Леона и Ады.

