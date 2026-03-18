Инсайдер: Ада Вонг появится в сюжетном дополнении для Resident Evil Requiem

Инсайдер Dusk Golem поделился новой информацией о готовящемся дополнении к Resident Evil Requiem. По его словам, Ада Вонг с высокой долей вероятностью появится в предстоящем сюжетном DLC.

Dusk Golem пояснил, что информация стала известна благодаря случайной утечке, а не от его обычных источников. Ранее тот же инсайдер уже сообщал, что дополнение будет посвящено Леону Кеннеди. Таким образом, фанаты могут ожидать появления в новой истории сразу двух знаковых персонажей.

Ранее Capcom официально подтвердила работу над сюжетным дополнением для Resident Evil Requiem. Однако подробности о сюжете и дате выхода пока не раскрывались.