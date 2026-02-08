ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 673 оценки

Инсайдер из Китая поделился множеством подробностей Resident Evil Requiem

monk70 monk70

Атмосфера вокруг Resident Evil Requiem накаляется с каждым днём, игроки отсчитывают часы до её выхода, анонсированного на конец этого месяца. Ожидается, что новая часть культовой серии объединит знакомые лица, тему Umbrella и более психологический тон, что после первых кадров вызвало волну теорий и анализов. Поэтому каждая новая утечка подливает масла в огонь, особенно когда речь идет о сюжете, заражениях и личности главного злодея.

Согласно свежей неофициальной информации от китайского инсайдера, сюжет будет сосредоточен на двух персонажах, «отмеченных» Umbrella, и одной из ключевых тем всей истории станет время. Утечка информации описывает, среди прочего, состояние Леона, видимые симптомы которого на шее, предположительно, вызваны не новым вирусом, а долгосрочными последствиями событий в Раккун-Сити, которые он называет «даром Umbrella». Также появляется Виктор — высокий, физически сильный и крайне расчётливый антагонист, который, по словам источника, не является финальным боссом, хотя играет очень важную роль и должен стать для Грейс и Леона своего рода доктором Лектером страдающим от того же «недуга».

Утечка также предполагает, что Грейс получит обширную аналитическую систему, связанную с её работой в ФБР, которая повлияет на исследование локаций и порядок их изучения, а некоторые документы можно будет расшифровать только с помощью её навыков. Ожидается, что в игре появятся и другие выжившие из Раккун-Сити — не обязательно физически — и одним из персонажей, связывающихся с Леоном в трейлере, предположительно является Шерри. Инсайдер также предположил возможное участие Ады Вонг на фоне. Говорят, что финальный босс будет «неожиданным» и в трейлерах произносит всего одну реплику, а также есть предположение, что это может быть Спенсер, но к этому следует относиться с осторожностью.

Спойлер

Сюжет

  • RE9 фокусируется на истории двух людей, пострадавших от Umbrella.
  • Кто-то тайно помогает Грейс, и подтверждено, что это не Леон и не Виктор.
  • Время — важнейший элемент, пронизывающий всю игру.

Некоторые диалоги

  • «Вам, вероятно, интересно узнать, есть ли лекарство от вашего состояния, мистер Кеннеди».
  • «Я бы хотел узнать, когда вы в последний раз чистили зубы».

Об инфекции Леона

  • Виктор называет эти побочные эффекты «даром Umbrella».
  • Инфекция, видимая на шее Леона, не из этой этой игры и не представляет собой новый вирус.
  • Странные чёрные наросты описываются в разговоре с Виктором как симптомы, которые постепенно появляются у многих выживших в Раккун-Сити с течением времени.
  • «Команда», поддерживающая Леона в этой игре, может «включать» других выживших после инцидента в Раккун-Сити. (Примечание: инсайдер намекает, что они могут не обязательно появляться физически).
  • Четвёртый выживший из Раккун-Сити погиб в правительственном офисе, хотя конкретные подробности не были указаны.

Финальный босс

  • Виктор НЕ является финальным боссом.
  • Финальный босс неожиданный; он/она произносит всего одну реплику в трейлерах.
  • Первое впечатление большинства людей о Викторе в значительной степени верно, но «Виктор — это просто Виктор» — он не сменил имя и не был одержим/захвачен.

О Викторе

  • Человек в капюшоне, убивший Алиссу, — это Виктор, даже если они не похожи друг на друга.
  • Кожное заболевание Виктора связано с событиями в отеле Ренвуд.
  • Виктор чрезвычайно расчётлив; он даже может напрямую получать доступ к информации о правительственных агентах DSO.
  • Виктор и Леон подвержены влиянию одного и того же фактора. Это отличается от инфекции, поражающей зомби в Центре хронического ухода Родс-Хилл.
  • Лучше описать Виктора как злодея, а не как «ещё одну жалкую душу» или «учителя».
  • Для Грейс он как Ганнибал Лектер для Кларисы Старлинг.
  • Для Леона он как другой пациент, страдающий от тех же пыток.

О Леоне

  • Не обманывайтесь тем, насколько непобедимым выглядит Леон в трейлерах; ему будет очень тяжело. Виктор очень высокий и физически сильный, как Мендес в RE4.
  • Леон подвергается как физиологическим, так и психологическим пыткам. Инсайдер использовал слово «измотан», чтобы описать его состояние. Вы увидите явную перемену в мышлении Леона.
  • Что касается жалоб на медленную реакцию Леона на смерть медсестры в демоверсии: инсайдер утверждает, что это не единственный человек, которого он не смог спасти. Будут и подобные эпизоды.
  • В поздней стадии игры Леон получает поддержку от своей «команды», в основном в виде снаряжения/оборудования.
  • Что касается нового диалога из презентации Nintendo: Леон упоминает шестерых выживших из Раккун-Сити, погибших от того же самого. Их «проклятие» такое же, как у Леона и Виктора. Среди этих шести погибших нет Алиссы.

О Грейс

  • У Грейс есть игровая система, связанная с её личностью аналитика ФБР. В поздней стадии игры эта система может даже определять порядок исследования определённых областей.
  • Существует множество документов/файлов, для анализа и чтения которых требуется игровая система Грейс.

Другие персонажи

  • Женщина, которая контактирует с Леоном в трейлере, — это Шерри. (Примечание: инсайдер опубликовал эмодзи, означающее китайское слово, произносимое похоже на Шерри).

Центр хронической помощи Родс-Хилл

  • Центр хронической помощи Родс-Хилл наполнен контрастным чёрным юмором.
  • Виктор использовал особый метод, чтобы сбить вертолёт, летящий спасать Леона.
  • Локация представляет собой сочетание классической архитектуры и строительных площадок.
  • Есть эпизод, похожий на Водный зал в RE4.

Глава о Ракун-Сити

  • В трейлере Леон везёт Грейс в Ракун-Сити. Это делается вопреки приказам организации, которая его послала. У них гонка со временем.
  • Диалоги между Леоном и Грейс в начале игры немногочисленны, но значительно усиливаются во время поездки в Раккун-Сити и после неё.
  • Причина поездки в Раккун-Сити: «Что-то» направилось в Раккун-Сити.

Неподтверждённая информация

  • Леон жив в концовке.
  • Кто-то тайно помогает Грейс. Инсайдер «лайкнул» комментарий с вопросом о появлении Ады в RE9, намекая на возможное участие Ады (хотя, возможно, не в физическом плане).
  • Финальным боссом может быть Спенсер.

В конечном итоге, важно помнить, что это пока неподтверждённые слухи, и на данном этапе многое могло измениться. Кроме того, даже самые надёжные инсайдеры могут ошибаться.

3
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Константин335

Даже читать не буду, зачем портить впечатления? Выйдет игра и сам поиграю

Destroited

игрой бы лучше для торрентов поделился а не подробностями