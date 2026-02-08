Инсайдер из Китая поделился множеством подробностей Resident Evil Requiem

Атмосфера вокруг Resident Evil Requiem накаляется с каждым днём, игроки отсчитывают часы до её выхода, анонсированного на конец этого месяца. Ожидается, что новая часть культовой серии объединит знакомые лица, тему Umbrella и более психологический тон, что после первых кадров вызвало волну теорий и анализов. Поэтому каждая новая утечка подливает масла в огонь, особенно когда речь идет о сюжете, заражениях и личности главного злодея.

Согласно свежей неофициальной информации от китайского инсайдера, сюжет будет сосредоточен на двух персонажах, «отмеченных» Umbrella, и одной из ключевых тем всей истории станет время. Утечка информации описывает, среди прочего, состояние Леона, видимые симптомы которого на шее, предположительно, вызваны не новым вирусом, а долгосрочными последствиями событий в Раккун-Сити, которые он называет «даром Umbrella». Также появляется Виктор — высокий, физически сильный и крайне расчётливый антагонист, который, по словам источника, не является финальным боссом, хотя играет очень важную роль и должен стать для Грейс и Леона своего рода доктором Лектером страдающим от того же «недуга».

Утечка также предполагает, что Грейс получит обширную аналитическую систему, связанную с её работой в ФБР, которая повлияет на исследование локаций и порядок их изучения, а некоторые документы можно будет расшифровать только с помощью её навыков. Ожидается, что в игре появятся и другие выжившие из Раккун-Сити — не обязательно физически — и одним из персонажей, связывающихся с Леоном в трейлере, предположительно является Шерри. Инсайдер также предположил возможное участие Ады Вонг на фоне. Говорят, что финальный босс будет «неожиданным» и в трейлерах произносит всего одну реплику, а также есть предположение, что это может быть Спенсер, но к этому следует относиться с осторожностью.

Спойлер

Сюжет RE9 фокусируется на истории двух людей, пострадавших от Umbrella.

Кто-то тайно помогает Грейс, и подтверждено, что это не Леон и не Виктор.

Время — важнейший элемент, пронизывающий всю игру. Некоторые диалоги «Вам, вероятно, интересно узнать, есть ли лекарство от вашего состояния, мистер Кеннеди».

«Я бы хотел узнать, когда вы в последний раз чистили зубы». Об инфекции Леона Виктор называет эти побочные эффекты «даром Umbrella».

Инфекция, видимая на шее Леона, не из этой этой игры и не представляет собой новый вирус.

Странные чёрные наросты описываются в разговоре с Виктором как симптомы, которые постепенно появляются у многих выживших в Раккун-Сити с течением времени.

«Команда», поддерживающая Леона в этой игре, может «включать» других выживших после инцидента в Раккун-Сити. (Примечание: инсайдер намекает, что они могут не обязательно появляться физически).

Четвёртый выживший из Раккун-Сити погиб в правительственном офисе, хотя конкретные подробности не были указаны. Финальный босс Виктор НЕ является финальным боссом.

Финальный босс неожиданный; он/она произносит всего одну реплику в трейлерах.

Первое впечатление большинства людей о Викторе в значительной степени верно, но «Виктор — это просто Виктор» — он не сменил имя и не был одержим/захвачен. О Викторе Человек в капюшоне, убивший Алиссу, — это Виктор, даже если они не похожи друг на друга.

Кожное заболевание Виктора связано с событиями в отеле Ренвуд.

Виктор чрезвычайно расчётлив; он даже может напрямую получать доступ к информации о правительственных агентах DSO.

Виктор и Леон подвержены влиянию одного и того же фактора. Это отличается от инфекции, поражающей зомби в Центре хронического ухода Родс-Хилл.

Лучше описать Виктора как злодея, а не как «ещё одну жалкую душу» или «учителя».

Для Грейс он как Ганнибал Лектер для Кларисы Старлинг.

Для Леона он как другой пациент, страдающий от тех же пыток. О Леоне Не обманывайтесь тем, насколько непобедимым выглядит Леон в трейлерах; ему будет очень тяжело. Виктор очень высокий и физически сильный, как Мендес в RE4.

Леон подвергается как физиологическим, так и психологическим пыткам. Инсайдер использовал слово «измотан», чтобы описать его состояние. Вы увидите явную перемену в мышлении Леона.

Что касается жалоб на медленную реакцию Леона на смерть медсестры в демоверсии: инсайдер утверждает, что это не единственный человек, которого он не смог спасти. Будут и подобные эпизоды.

В поздней стадии игры Леон получает поддержку от своей «команды», в основном в виде снаряжения/оборудования.

Что касается нового диалога из презентации Nintendo: Леон упоминает шестерых выживших из Раккун-Сити, погибших от того же самого. Их «проклятие» такое же, как у Леона и Виктора. Среди этих шести погибших нет Алиссы. О Грейс У Грейс есть игровая система, связанная с её личностью аналитика ФБР. В поздней стадии игры эта система может даже определять порядок исследования определённых областей.

Существует множество документов/файлов, для анализа и чтения которых требуется игровая система Грейс. Другие персонажи Женщина, которая контактирует с Леоном в трейлере, — это Шерри. (Примечание: инсайдер опубликовал эмодзи, означающее китайское слово, произносимое похоже на Шерри). Центр хронической помощи Родс-Хилл Центр хронической помощи Родс-Хилл наполнен контрастным чёрным юмором.

Виктор использовал особый метод, чтобы сбить вертолёт, летящий спасать Леона.

Локация представляет собой сочетание классической архитектуры и строительных площадок.

Есть эпизод, похожий на Водный зал в RE4. Глава о Ракун-Сити В трейлере Леон везёт Грейс в Ракун-Сити. Это делается вопреки приказам организации, которая его послала. У них гонка со временем.

Диалоги между Леоном и Грейс в начале игры немногочисленны, но значительно усиливаются во время поездки в Раккун-Сити и после неё.

Причина поездки в Раккун-Сити: «Что-то» направилось в Раккун-Сити. Неподтверждённая информация Леон жив в концовке.

Кто-то тайно помогает Грейс. Инсайдер «лайкнул» комментарий с вопросом о появлении Ады в RE9, намекая на возможное участие Ады (хотя, возможно, не в физическом плане).

Финальным боссом может быть Спенсер.

В конечном итоге, важно помнить, что это пока неподтверждённые слухи, и на данном этапе многое могло измениться. Кроме того, даже самые надёжные инсайдеры могут ошибаться.