Инсайдер: Крис Редфилд и Ада Вонг не появятся в Resident Evil: Requiem

По словам утечки от @AestheticGamer1, двое ключевых персонажей серии — Крис Редфилд и Ада Вонг — могут отсутствовать в грядущем Resident Evil: Requiem (RE9). Сообщение в соцсетях гласит:
"Насколько я слышал, Ады и Криса нет в RE9"
Если это подтвердится, отсутствие Криса и Ады станет серьёзным изменением для флагманской хоррор‑франшизы Capcom. Оба героя десятилетиями были центральными фигурами вселенной Resident Evil: Крис — как повторяющийся протагонист и «экшн‑якорь», Ада — как загадочная фигура, связанная с многочисленными заговорами.
Утечки и слухи часто меняются по мере скорейшего выхода проекта — персонажей могут вырезать на ранних этапах, а затем вернуть, или они могут отсутствовать в основной кампании, но появиться в DLC.
Готов поставить на то что Ада появиться, даже не обязательно как игровой персонаж
Модами пофиксят
Всё правильно, Зачем Леону это старуха Вонг сдалась, он сколько за ней бегал и нифига не перепало. А тут как раз такая молодая чикса в беде подвернулась по руку.
Не знаю, как насчет оригинального RE4, но в ремейке она ему точно два раза предлагала пойти с ней.
Вообще все равно на эту Аду, мне Клэр больше нравится))) Заманала эта Ада, с ней сюжет вообще никак не двигается, раньше да была интрига, кто она, зачем это делает. А сейчас она как обычно появиться, сначала предаст Леона, потом будет помогать ему, а потом бегать еще 20 лет от него будет. Из части в часть одно и тоже. У Capcom походу вообще фантазия закончилась 🤷🤷🤷
верните джилл
а могут присутствовать
без Ады отменяем предзаказ тогда)
То что Криса не будет в ре 9 директор игры сказал ещё полгода назад.
Аду давно не видно ,надо вернуть хотя бы в длс
Было бы странно не добавлять Аду хотя бы просто в катсценах в игре где гг Леон.
Современные КрэпКам: oбoсрaв штаны, цензурят панцушоты зомби женщин, чтобы упаси Господь у спермобаков, которые будут играть в их игру, внезапно не возник стояк; делают женского ГГ унылой, стерильной серой мышкой без сисек и максимально не сексуальной, чтобы подлизнуть фемкам и опять же, чтобы у спермобаков которые будут играть за нее, внезапно не возник стояк; цензурят пошлые и сексистские шутки Леона в сторону женщин и т.д.....
Старые Капком: парни, наслаждайтесь сиськами! И извините, что так много одели на нее одежды, нужно было чуть поменьше!