Инсайдер: Крис Редфилд и Ада Вонг не появятся в Resident Evil: Requiem

По словам утечки от @AestheticGamer1, двое ключевых персонажей серии — Крис Редфилд и Ада Вонг — могут отсутствовать в грядущем Resident Evil: Requiem (RE9). Сообщение в соцсетях гласит:

"Насколько я слышал, Ады и Криса нет в RE9"

Если это подтвердится, отсутствие Криса и Ады станет серьёзным изменением для флагманской хоррор‑франшизы Capcom. Оба героя десятилетиями были центральными фигурами вселенной Resident Evil: Крис — как повторяющийся протагонист и «экшн‑якорь», Ада — как загадочная фигура, связанная с многочисленными заговорами.

Утечки и слухи часто меняются по мере скорейшего выхода проекта — персонажей могут вырезать на ранних этапах, а затем вернуть, или они могут отсутствовать в основной кампании, но появиться в DLC.