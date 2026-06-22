Инсайдер: Ремейки Resident Evil Code: Veronica и Resident Evil 0 будут связаны с Requiem

Известный в широких кругах инсайдер Dusk Golem сообщил, что разрабатываемые ремейки Resident Evil Code: Veronica и Resident Evil Zero могут быть сюжетно связаны с вышедшей игрой Resident Evil Requiem.

По его словам, речь не идёт о заранее спланированной единой «мульти-арке», а скорее о том, что проекты создавались параллельно и в результате начали пересекаться по нарративу:

Это больше связано с тем, что они находились в разработке одновременно с Requiem, а не с каким-то глобальным мастер-планом. Но Requiem специально подводит к тому, чтобы Veronica и RE:0 были теснее связаны с её сюжетом.

Ранее представители Capcom также косвенно упоминали изменения в структуре сюжета Code: Veronica, отмечая, что история перерабатывается, чтобы её место в хронологии серии стало более чётким.

Отдельно отмечается, что одной из ключевых нераскрытых линий Resident Evil Requiem остаётся загадочный персонаж по имени Зено. По мнению инсайдера, возвращение Альберта Вескера, который фигурирует как в Resident Evil Zero, так и в Code: Veronica, может стать связующим элементом между проектами.

Также Dusk Golem поделился предполагаемой хронологией будущих релизов серии:

Resident Evil Code: Veronica Remake — 2027

DLC к Resident Evil Requiem (Resident Evil 9) — 2027

Resident Evil Zero Remake — 2028

Resident Evil 10 — 2029

Новый ремейк Resident Evil — 2030+

Официально Capcom не подтверждала ни связь сюжетов, ни приведённый график релизов.