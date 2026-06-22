Инсайдер: Ремейки Resident Evil Code: Veronica и Resident Evil 0 будут связаны с Requiem

Известный в широких кругах инсайдер Dusk Golem сообщил, что разрабатываемые ремейки Resident Evil Code: Veronica и Resident Evil Zero могут быть сюжетно связаны с вышедшей игрой Resident Evil Requiem.
По его словам, речь не идёт о заранее спланированной единой «мульти-арке», а скорее о том, что проекты создавались параллельно и в результате начали пересекаться по нарративу:
Это больше связано с тем, что они находились в разработке одновременно с Requiem, а не с каким-то глобальным мастер-планом. Но Requiem специально подводит к тому, чтобы Veronica и RE:0 были теснее связаны с её сюжетом.
Ранее представители Capcom также косвенно упоминали изменения в структуре сюжета Code: Veronica, отмечая, что история перерабатывается, чтобы её место в хронологии серии стало более чётким.
Отдельно отмечается, что одной из ключевых нераскрытых линий Resident Evil Requiem остаётся загадочный персонаж по имени Зено. По мнению инсайдера, возвращение Альберта Вескера, который фигурирует как в Resident Evil Zero, так и в Code: Veronica, может стать связующим элементом между проектами.
Также Dusk Golem поделился предполагаемой хронологией будущих релизов серии:
- Resident Evil Code: Veronica Remake — 2027
- DLC к Resident Evil Requiem (Resident Evil 9) — 2027
- Resident Evil Zero Remake — 2028
- Resident Evil 10 — 2029
- Новый ремейк Resident Evil — 2030+
Официально Capcom не подтверждала ни связь сюжетов, ни приведённый график релизов.
После "Dusk Golem" можно дальше не читать. Да и вообще, моя собака сказала что Resident Evil Veronica будет тесно связана с Resident Evil 7: Biohazard. Жду пост об инсайде от моей собаки
астановитесь я абассался хахаха
Ну канешно. Надо жи привязать дебильную Зину, высосаную из письки шимпанзе, к общему лору.
Кто там такой умный говорил что он чуть ли не самый важный персонаж в Resident Evil?
Продюсер Кумадзава?
Ну пипл хавает, значит все окей.
а ведь какой нибудь дурачок поверит этому недоинсайдеру
Окажется что Зено - это брат Вескера!