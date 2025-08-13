Инсайдер сообщает, что после Resident Evil Requiem Леон Кеннеди навсегда исчезнет из сюжета серии

Инсайдер Resident Evil AestheticGamer, более известный как Dusk Golem, поделился новыми подробностями о прошлом и будущем хоррор-франшизы от Capcom. В своей публикации в Twitter/X он рассказал, что захватывающие концовки Resident Evil 3 Remake и Resident Evil Village изначально были задуманы как завязка сюжета к ныне отменённой версии Resident Evil 9. Эта отменённая версия, как сообщалось, была многопользовательской игрой, действие которой разворачивалось в Сингапуре, и какое-то время находилась на ранней стадии разработки.
По словам Dusk Golem, сцена, в которой Джилл Валентайн добывает флакон в конце Resident Evil 3 Remake, а также появление солдата BSAA в конце Village, должны были быть связаны с этим проектом. Он отметил, что серия имеет долгую историю неразрешённых интриг, приведя в пример такие моменты, как тизер Джейка в Resident Evil 6 и последние кадры Натальи Вескер в Revelations 2, многие из которых были либо заброшены, либо значительно изменены в процессе разработки.
Переходя к предстоящим релизам, Dusk Golem подтвердил, что Resident Evil Requiem, как ожидается, станет последним крупным появлением Леона С. Кеннеди в хронологии серии, хотя персонаж может ещё появиться в будущих фильмах и более ранних историях. Леон разделит центр внимания с новой героиней Грейс Эшкрофт, агентом ФБР, расследующей загадочные смерти в отеле. Оба персонажа сыграют важные роли, хотя игра позиционируется как проводы Леона.
Capcom планирует представить Requiem на открытии Gamescom 19 августа, после чего 20 августа будет снято пресс-эмбарго. Игра также будет представлена на Tokyo Game Show в следующем месяце.
Выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.
Вот бы Голем со своими инсруйдерами навсегда исчез из новостных лент...
Известный балабол утверждает, бла-бла-бла.
Эта чувырла ворует у реальных инсайдеров инфу, все перемешивает и выдает как за свое.
Пора уже такие посты на PG сносить к чертовой бабушке как дезинформацию.
Ну объективно, конфликт в серии RE размыт. В игре попросту нет главного антагониста, кроме абстрактных "бацил". Из-за чего битва с "вирусом" по сути бесконечна, и герои попросту до старости лет могут сражаться с абстрактной напастью так и не победив его. Что свою очередь обесценивает вообще серию, как и присутствие самих персонажей. Сценаристы сами себя загнали в угол XD. Если на протяжении RE 0/1/2/3 главным антагонистом был условный "Злобный зонтик", а точнее последствия её изысканий то, уже к RE4 она за кадром ликвидировалась без нашего с вами участия, как и сами последствия "вспышки" в городе. Что говорит о том, что глобальный конфликт сторон закончился (между выжившими которые хотят отомстить корпорации, и корпорации которая хочет сохранить тайну об спышке города). По итогу остался лишь отголосок того конфликта в лице "Вескера" которого к слову в RE5 утопили в магме, что приводит к тому, что главный конфликт длившийся целых 11 лет закончился. В остальных частях и её ответвлений теперь каждый желающий в подвале может сделать себе вирус, и в каждой части происходит локальный конфликт не связанный с личными мотивами главный героев (Леон, Клер, Крис, Джилл, Ребекка и Барри) где побеждается очередной ноунейм злодей с новым вирусом, и последствия которых не влияют на общую картину мира во вселенной RE, и не продвигающей её к логическому завершению. И понимая это, к RE7 было принято решение вписать нового главного персонажа, с новым конфликтом, с новой мотивацией и антагонистом который был бы связан с главным героем. В RE8 мало того что сценаристы смогли некоторые "аспекты" истории подвести к событиям RE 0/1/2/3, объединив их в единую сюжетную линию, так и ещё подвести к кульминации конфликт между главным героем у которого есть личные счёты/мотив/мотивация и антагонистом игры (след которого прослеживается в RE7), а знакомые лица из предыдущих игр ушли на задний план, и отыгрывали свою роль на фоне как второстепенных персонажей изредка мелькавших в кадре.
К чему это я? Только внедрения новых персонажей, и подводка истории к тому-самому "главному конфликту" может помочь серии наконец-то закончиться логически. История старой команды уже давно закончилась, уже каждый из них свёл свои счёты. Далее их появление, равносильно обычной ходьбе на работу :)
PS. Леону к событиям RE9 уже 48 лет))) Крису 64 года, а его сестре Клер 47. Барри 66 годика, а у Реббеки 46 годиков. Куда пенсионерам сражаться с огромными 5ти этажными монстрами? Единственный персонаж из старой гвардии кто будет более менее молодым так это Джилл, с её медленным старением из-за Т-вируса. Либо же Шерри Биркин которая так же заражена вирусом G но её история как и истории второстепенных персонажей которые появлялись только в определённых частях закончены логически там же.
Но лайк поставил.
Крису Редфилду 51-52 года. Он родился в 1973 году.
Если они продолжат развивать историю Розы (т.е. с 2037 года и позже), решение избавиться от старичков франшизы или оставить им роль в виде небольшого камео звучит вполне логично.
Да чет помойму Розу уже слили,как ее впилить с супер способностями в хоррор))
Леон, Крис, Ада и другие персонажи тоже не годятся для хоррора. Их уже ничем не напугать, всякое дерьмо повидали и попадали в различные ситуации. Из чувства ностальгии их приятно видеть в новых играх серии RE, но когда они появляются на экране от них исходит аура крутости/непобедимости и при стычках враги не вызывают чувства страха.
У меня так и не дошли руки пройти длс с Розой, поэтому я не знаю какого рода силами она обладает (если она вообще умеет их контролировать), но ее всегда можно понерфить (как Цири) либо создать/вернуть более сильную угрозу человечеству. Может Роза и не появится в новой части, но ее образ будет присутствовать в игре: новая героиня очень похожа на взрослую версию Розы (без детских пухлых щечек с более острыми чертами лица).
Слава Аллаху!
Леон станет злодеем
Тоже самое говорили про Криса перед выходом Вилладжа. И даже про Леона перед выходом шестерки.
Делай скриншот и увидишь.
Сделал, жди, после релиза игры )
Ну вот как Леон, который готов жопу порвать только бы человечество спало спокойно, может стать злодеем? это логически фиг притянешь.
Этот клоун не инсайдер
Снова желтушный заголовок для завлечения, плейграунд конечно был такой себе новостной сайт, но тут уже уровень помойки дтф.
Я не знаю кто еще этому клоуну верит.
Скорее поверю что выпустят еще пару игр из главной серии, а потом попросту перезапустят все к чертям с самого начала, чем то что забросят старичков - сколько бы лет ни прошло. Джилл уже сделали нестареющей из-за вируса, с остальными тоже что-нить придумают.
Ну объективно, как бы не были популярны Леон и другие персонажи, им по хорошему уже пора на пенсию. Особенно Крису, бедолага уже и так настрадался. Да и ничего хорошего не выйдет с паразитирования на них в долгосрочной перспективе.
О кайф , т.е. Джилл стала бессмертной ?
Что-то типа того, как минимум замедленное старение, подтверждено кажется в последнем мультике.
Если из резидента навсегда выведут одного из основополагающих персонажей, серия умрет для меня.