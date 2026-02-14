Инсайдер сообщает, что релиз Resident Evil 10 запланирован на 2029 год

Resident Evil Requiem ещё не вышла, но уже начинают появляться слухи о следующей части серии. По словам инсайдера Dusk Golem (он же AestheticGamer), который первым сообщил о возвращении Леона Кеннеди, Capcom планирует выпустить Resident Evil 10 не раньше 2029 года, то есть всего через три года.
Перерыв между RE9 и RE10 (хотя, скорее всего, так называться не будет) немного короче, чем обычно (если предположить, что RE10 тоже не будет отложена, сейчас её планируют выпустить в 2029 году, но в худшем случае она может быть отложена до 2030, 2031 года, в зависимости от прихотей разработчиков игры), и у DLC для RE9 было время подготовиться.
Причина более короткого перерыва между играми на этот раз, по словам Dusk Golem, заключается в том, что Requiem изначально планировалось выпустить в 2025 году, а DLC — в 2026 году, чтобы заполнить пробел между RE9 и предполагаемыми ремейками Code Veronica и Resident Evil 0. Однако из-за внутренних задержек выход Resident Evil Requiem и 10 теперь значительно сблизился.
Разработка RE9 несколько раз откладывалась. Apocalypse планировалась к 2023 году, затем Requiem — к 2025 году, а потом её отложили до 2026 года.
Ходят слухи о ремейке Resident Evil 5 благодаря рейтингу ESRB, что, возможно, сбивает с толку Dusk Golem с утечек, но рейтинг не новый, и он касается не только RE5.
RE5, Revelations 1 и Revelations 2 получили странные новые рейтинги ESRB в прошлом году, почти год назад. Пока это ни к чему не привело.
Возможно, это связано с годовщиной, поскольку Resident Evil 7 также получила новый рейтинг примерно в то же время, но, похоже, это не связано с какими-либо предстоящими ремейками.
