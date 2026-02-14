ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 684 оценки

Инсайдер сообщает, что релиз Resident Evil 10 запланирован на 2029 год

monk70 monk70

Resident Evil Requiem ещё не вышла, но уже начинают появляться слухи о следующей части серии. По словам инсайдера Dusk Golem (он же AestheticGamer), который первым сообщил о возвращении Леона Кеннеди, Capcom планирует выпустить Resident Evil 10 не раньше 2029 года, то есть всего через три года.

Перерыв между RE9 и RE10 (хотя, скорее всего, так называться не будет) немного короче, чем обычно (если предположить, что RE10 тоже не будет отложена, сейчас её планируют выпустить в 2029 году, но в худшем случае она может быть отложена до 2030, 2031 года, в зависимости от прихотей разработчиков игры), и у DLC для RE9 было время подготовиться.

Причина более короткого перерыва между играми на этот раз, по словам Dusk Golem, заключается в том, что Requiem изначально планировалось выпустить в 2025 году, а DLC — в 2026 году, чтобы заполнить пробел между RE9 и предполагаемыми ремейками Code Veronica и Resident Evil 0. Однако из-за внутренних задержек выход Resident Evil Requiem и 10 теперь значительно сблизился.

Разработка RE9 несколько раз откладывалась. Apocalypse планировалась к 2023 году, затем Requiem — к 2025 году, а потом её отложили до 2026 года.

Ходят слухи о ремейке Resident Evil 5 благодаря рейтингу ESRB, что, возможно, сбивает с толку Dusk Golem с утечек, но рейтинг не новый, и он касается не только RE5.

RE5, Revelations 1 и Revelations 2 получили странные новые рейтинги ESRB в прошлом году, почти год назад. Пока это ни к чему не привело.

Возможно, это связано с годовщиной, поскольку Resident Evil 7 также получила новый рейтинг примерно в то же время, но, похоже, это не связано с какими-либо предстоящими ремейками.

Комментарии:  15
Авраам Линкольн

Короче ждём конвейер по Резику. Ассасины отдыхают.

9
Ely Maze

Инсайдеру под ником Dusk Golem лучше не стоит верить

8
Real Slim Shady

Надежный инсайдер сообщил что после 2026 года будет 2027 год.

5
Заминированный тапок

Под Резик 10 может подразумевают Code Veronica Remake.

4
Артур Деменко

Всё равно игрой года 2029 будет … угадайте кто???? Clair Obscur: Expedition 33

4
sa1958

Началось.

3
JackReacher

Господи, дайте хотя бы дождаться 9 части, херовы мамкины инсайдеры.

2
FairUlu

Начинаем обсуждение: что там будет и как выглядит там Леон.

Ivan Lazarev85

В 10ке Леона скорее всего не будет а просто печечитают как и ремейки и добавят новых персов и все как я уже говорил для меня это больше не рез без лени покупать и смотреть не буду

Yoshemitsu

По словам "инсайдера" для дебилов и для сайта Playground.ru, Dusk Golem (он же AestheticGamer) - Леон умрет в Resident Evil Requiem.

FilthyZachary Yoshemitsu

Он такого не говорил ни разу

obZen
По словам инсайдера Dusk Golem

Дальше можно не читать.

vovandres

Когда вижу вместе слова "Инсайдер" и "Resident Evil", так каждый раз предчувствие не очень и каждый раз оно оправдывается...

Ivan Lazarev85

соглы