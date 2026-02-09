Инсайдер утверждает, что оценка продолжительности Resident Evil Requiem неточна

По словам инсайдера Dusk Golem, недавние заявления в интернете о предполагаемой продолжительности Resident Evil Requiem неточны. Инсайдер, который одним из первых раскрыл информацию о нескольких прошлых проектах Resident Evil и ранее сообщил об участии Леона С. Кеннеди в Requiem, предупредил, что текущие данные о времени прохождения создают ложные ожидания.

В сети циркулируют заявления о времени прохождения Resident Evil Requiem — они не соответствуют действительности, они искажают информацию, чтобы прийти к выводу, который создаёт неверные ожидания и не основан на какой-либо официальной информации.

Он подчеркнул, что ни одна из широко распространённых оценок не основана на подтверждённых данных от Capcom. По словам Dusk Golem, комментарии команды разработчиков Capcom были истолкованы избирательно. Он пояснил, что продюсер описал продолжительность игры как «примерно» равную Resident Evil 4, но отметил, что это не было точным сравнением. Он добавил:

Продюсер утверждает, что игра «примерно» равна по продолжительности RE:4, хотя режиссёр вмешался, сказав, что оценить игровое время сложно, поэтому следует ожидать просто количества контента для игры уровня Resident Evil.

Помимо официальных заявлений, Dusk Golem поделился своим собственным пониманием масштаба игры.

Отдельно я слышал, что она длиннее, чем Village, но немного короче, чем RE:4. Во время предварительного тестирования пару недель назад два издания сказали, что игра будет примерно 15 часов, хотя неясно, слышали ли они это или это было их собственное предположение.

Он также подчеркнул, что время прохождения Resident Evil исторически значительно варьировалось в зависимости от игрока.

Я ожидаю, что время прохождения RE9 будет сильно различаться в любом случае, учитывая множество вариантов игрового процесса, мы очень скоро получим реальные отчёты о времени прохождения.

В той же дискуссии Dusk Golem также затронул сроки рецензирования игры. На вопрос о рецензионных копиях он подтвердил:

Рецензионные копии будут разосланы на этой неделе. Сейчас я предполагаю, но это всего лишь предположение, что обзоры, скорее всего, появятся 24-го числа.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch 2.