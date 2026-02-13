ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 681 оценка

Исполнитель роли Леона Кеннеди намекал на его возвращение в Resident Evil Requiem ещё два года назад

butcher69 butcher69

Возвращение культового героя Леон Кеннеди в Resident Evil Requiem стало одной из главных тем 2025 года. Хотя инсайдер Dusk Golem намекал на это задолго до официального анонса, многие скептически относились к его словам из-за неоднозначной репутации. Официальное подтверждение прозвучало на церемонии The Game Awards 2025.

Интересно, что актёр Ник Апостолидес, озвучивающий и воплощающий Леона, оставил фанатам подсказку ещё два года назад. Внимательные пользователи соцсетей заметили его фотографию с топориком — именно этот инструмент герой будет использовать для парирования атак врагов.

Релиз Resident Evil Requiem назначен на 27 февраля для PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Действие развернётся спустя 30 лет после катастрофы в Раккун-Сити: игрокам предстоит управлять агентом ФБР Грейс Эшкрофт и ветераном серии Леоном Кеннеди.

Комментарии:  5
Barred

А еще он когда чихнул, то его поворот головы был под тем же углом, что у Леона в одной из катсцен.
Слишком форсят этот Резик. Понятно, что игра должна быть отличной, но этот бесконечный поток roвно-новостей про каждую мелочь уже поднадоел.

askazanov

Большой поток новостей говорит обычно о чём то не очень хорошем ...

AmbivalentHelio

Так не читай

Exit 8

Ах, ну раз Golem намекал, то молча кланитесь перед ним, авторы новостей PG

Беккер5443

Хм итересно в аниме Обитель зла вендетта, Остров смерти и даже в ремейке 4 Леона озвучивал Тосиюки Морикава, так Почему бы ему не дать возможность над реквием.