Исполнитель роли Леона Кеннеди намекал на его возвращение в Resident Evil Requiem ещё два года назад

Возвращение культового героя Леон Кеннеди в Resident Evil Requiem стало одной из главных тем 2025 года. Хотя инсайдер Dusk Golem намекал на это задолго до официального анонса, многие скептически относились к его словам из-за неоднозначной репутации. Официальное подтверждение прозвучало на церемонии The Game Awards 2025.

Интересно, что актёр Ник Апостолидес, озвучивающий и воплощающий Леона, оставил фанатам подсказку ещё два года назад. Внимательные пользователи соцсетей заметили его фотографию с топориком — именно этот инструмент герой будет использовать для парирования атак врагов.

Релиз Resident Evil Requiem назначен на 27 февраля для PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Действие развернётся спустя 30 лет после катастрофы в Раккун-Сити: игрокам предстоит управлять агентом ФБР Грейс Эшкрофт и ветераном серии Леоном Кеннеди.