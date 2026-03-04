ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 175 оценок

Исполнитель роли Леона Кеннеди намекнул, кого бы он выбрал между Адой Вонг и Клэр Рэдфилд

2BLaraSex 2BLaraSex

Всего несколько дней назад стало известно, что Леона Кеннеди заметили с обручальным кольцом в Resident Evil Requiem, и это открытие заставило фанатов гадать, кто же та счастливая девушка: Ада, Клэр или кто-то совсем другой. У каждого лагеря есть свои сильные аргументы, но, возможно, только что появился решающий фактор.

В беседе с PC Gamer актер озвучки Леона Кеннеди, Ник Апостолидес, рассказал, каким бы он хотел видеть будущее персонажа:

Я бы хотел, чтобы он наконец-то остепенился, может быть, открыл кафе-мороженое. Думаю, он заслужил небольшой отдых и отпуск, ну и иногда, конечно, можно и зомби погонять.

Однако, когда разговор зашел о том, с кем именно фанаты хотели бы видеть Леона в романтических отношениях, и стоит ли ему быть с Адой, Апостолидес лишь ответил:

Не знаю. Думаю, если я отвечу, у меня будут большие неприятности. Половина фанатов захочет меня повесить.

Разумный уход от ответа. Но когда ведущий все же надавил, нравится ли ему самому персонаж Ады, актер признался:

Мне тоже нравится Ада. Можете ненавидеть ее сколько угодно, но Леона не было бы в живых, если бы не она. Она спасала его три или четыре раза.

И это чистая правда. Ада, возможно, время от времени предавала Леона, и их отношениям, безусловно, лучше бы заняться психотерапевту, но она была рядом с ним во многие ключевые моменты. Это не удар по лагерю Клэр, но, кажется, небольшое очко в пользу Ады Вонг все же засчитано.

Комментарии:
Fatum Sibir
Избранный Белиара

Ошибочка. К примеру, среди мормонов (ответвление от протестантской церкви) даже сейчас есть те, кто практикуют многожёнство в США. Поэтому Леону и его избранницам остаётся только принять учение "Церкви Иисуса Христа святых последних дней".

Destroited
Константин335

Клэр Рэдфилд

-zotik-

С Адой у них хоть химия есть, а с клер они 2й как друзья(я не играл в игры серии где они еще встречались если они были)

askazanov

Игра на столько скучная, что так быстро пройдена, и уже начались мечты чего то, но ни как не наслаждением от игры ))))))

AmbivalentHelio

Игруха просто шикарная, атмосфенная. Прохожу , кайфую. Resident evil 9 не для тебя!!!

Saillune

Эшли лучший вариант)

Гость_01

Помимо Ады или Клэр, Леон мог женится на Джилл Валентайн или Ребекка Чемберс из Zero.

Леон Да той же Хелене Харпер из шестой части мог спокойно женится/

RoboB

Джилл идет мимо. В третьем ремейке ее испортили, превратив в колючее, без грамма женственности, отталкивающее, матерящееся нечто, сдув комплиментарные выпуклости, с прической напоминающую прически воукнутых. Она теперь и Крису не уплавилась. Если брать ремейки как альтернативную сюжетную развилку, то в ней уже можно понять, почему Крис с Джил так и не замутил.

С остальными перечисленными кандидатками можно думать-рассуждать.

Bozena Alk

поэтому они дважды исключили Аду из игр, как же они ненавидят её

MadDarkGuard

Тут даже думать не нужно, с Адой никто не сравнится)

MNM 777
Tommy451
