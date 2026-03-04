Исполнитель роли Леона Кеннеди намекнул, кого бы он выбрал между Адой Вонг и Клэр Рэдфилд

Всего несколько дней назад стало известно, что Леона Кеннеди заметили с обручальным кольцом в Resident Evil Requiem, и это открытие заставило фанатов гадать, кто же та счастливая девушка: Ада, Клэр или кто-то совсем другой. У каждого лагеря есть свои сильные аргументы, но, возможно, только что появился решающий фактор.
В беседе с PC Gamer актер озвучки Леона Кеннеди, Ник Апостолидес, рассказал, каким бы он хотел видеть будущее персонажа:
Я бы хотел, чтобы он наконец-то остепенился, может быть, открыл кафе-мороженое. Думаю, он заслужил небольшой отдых и отпуск, ну и иногда, конечно, можно и зомби погонять.
Однако, когда разговор зашел о том, с кем именно фанаты хотели бы видеть Леона в романтических отношениях, и стоит ли ему быть с Адой, Апостолидес лишь ответил:
Не знаю. Думаю, если я отвечу, у меня будут большие неприятности. Половина фанатов захочет меня повесить.
Разумный уход от ответа. Но когда ведущий все же надавил, нравится ли ему самому персонаж Ады, актер признался:
Мне тоже нравится Ада. Можете ненавидеть ее сколько угодно, но Леона не было бы в живых, если бы не она. Она спасала его три или четыре раза.
И это чистая правда. Ада, возможно, время от времени предавала Леона, и их отношениям, безусловно, лучше бы заняться психотерапевту, но она была рядом с ним во многие ключевые моменты. Это не удар по лагерю Клэр, но, кажется, небольшое очко в пользу Ады Вонг все же засчитано.
Ошибочка. К примеру, среди мормонов (ответвление от протестантской церкви) даже сейчас есть те, кто практикуют многожёнство в США. Поэтому Леону и его избранницам остаётся только принять учение "Церкви Иисуса Христа святых последних дней".
Клэр Рэдфилд
С Адой у них хоть химия есть, а с клер они 2й как друзья(я не играл в игры серии где они еще встречались если они были)
Игра на столько скучная, что так быстро пройдена, и уже начались мечты чего то, но ни как не наслаждением от игры ))))))
Игруха просто шикарная, атмосфенная. Прохожу , кайфую. Resident evil 9 не для тебя!!!
Эшли лучший вариант)
Помимо Ады или Клэр, Леон мог женится на Джилл Валентайн или Ребекка Чемберс из Zero.
Леон Да той же Хелене Харпер из шестой части мог спокойно женится/
Джилл идет мимо. В третьем ремейке ее испортили, превратив в колючее, без грамма женственности, отталкивающее, матерящееся нечто, сдув комплиментарные выпуклости, с прической напоминающую прически воукнутых. Она теперь и Крису не уплавилась. Если брать ремейки как альтернативную сюжетную развилку, то в ней уже можно понять, почему Крис с Джил так и не замутил.
С остальными перечисленными кандидатками можно думать-рассуждать.
поэтому они дважды исключили Аду из игр, как же они ненавидят её
Тут даже думать не нужно, с Адой никто не сравнится)