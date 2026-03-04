Исполнитель роли Леона Кеннеди намекнул, кого бы он выбрал между Адой Вонг и Клэр Рэдфилд

Всего несколько дней назад стало известно, что Леона Кеннеди заметили с обручальным кольцом в Resident Evil Requiem, и это открытие заставило фанатов гадать, кто же та счастливая девушка: Ада, Клэр или кто-то совсем другой. У каждого лагеря есть свои сильные аргументы, но, возможно, только что появился решающий фактор.

В беседе с PC Gamer актер озвучки Леона Кеннеди, Ник Апостолидес, рассказал, каким бы он хотел видеть будущее персонажа:

Я бы хотел, чтобы он наконец-то остепенился, может быть, открыл кафе-мороженое. Думаю, он заслужил небольшой отдых и отпуск, ну и иногда, конечно, можно и зомби погонять.

Однако, когда разговор зашел о том, с кем именно фанаты хотели бы видеть Леона в романтических отношениях, и стоит ли ему быть с Адой, Апостолидес лишь ответил:

Не знаю. Думаю, если я отвечу, у меня будут большие неприятности. Половина фанатов захочет меня повесить.

Разумный уход от ответа. Но когда ведущий все же надавил, нравится ли ему самому персонаж Ады, актер признался:

Мне тоже нравится Ада. Можете ненавидеть ее сколько угодно, но Леона не было бы в живых, если бы не она. Она спасала его три или четыре раза.

И это чистая правда. Ада, возможно, время от времени предавала Леона, и их отношениям, безусловно, лучше бы заняться психотерапевту, но она была рядом с ним во многие ключевые моменты. Это не удар по лагерю Клэр, но, кажется, небольшое очко в пользу Ады Вонг все же засчитано.