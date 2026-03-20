Исполнитель роли Леона пообещал подкачаться, чтобы соответствовать мускулатуре своего персонажа

В сети кипят нешуточные страсти: выход новой части Resident Evil всколыхнул самую преданную часть фанатского сообщества. Речь, конечно же, не о сюжетных твистах или геймплее, а о невероятной привлекательности агента Леона Кеннеди. Соцсети заполонили мемы, воспевающие физические данные персонажа, и до них добрался сам исполнитель роли.
Ник Апостолидес, озвучивший Леона в Resident Evil: Requiem, принял участие в стриме на платформе Partychat. Ведущие показали ему нарезку самых откровенных и забавных фанатских мемов, посвященных его герою. Реакция актера оказалась неожиданно честной: от смеха до легкой творческой ревности. Увидев мод, который раздевает Леона, демонстрируя его идеальный пресс, Апостолидес не смог сдержать вздоха:
Только посмотрите на эти грудные мышцы. Я завидую. Серьезно, завидую этим кубикам пресса. Всегда немного обескураживает, когда твой цифровой аватар настолько круче тебя. Но это отличная мотивация. Он будет мотивировать меня в зале.
В какой-то момент продюсер шоу Скайлер раскрыла свои карты, признавшись, что и сама является пылкой поклонницей Леона. Апостолидес мгновенно отреагировал, пошутив, что у нее дома наверняка есть подушка с изображением Леона. После чего поинтересовался, где можно раздобыть такую же "для друга".
Несмотря на обилие постов, посвященных красоте несуществующего персонажа, актер пообещал не расстраиваться, а работать над собой:
Я сейчас активно качаю руки в тренажерном зале. Мне нужно соответствовать.
А без резидента они о спорте и качалках не слышали? Какая же бредятина, госпади... Ну кто хочет кубики идёт и делает их, а не ждёт 9й части резидента и актёр типа до этого не понимал, что он не "дотягивает" или ему ничего не показывали до релиза? А как насчёт "нуд" мода, он тоже будет плакать если ему нарисуют большой орган, и пойдёт срочно увеличивать себе как в моде, после того как напишет про это в сетях?:D Видимо кто то запутался, кто из них главней и кто есть кто. актёр или персонаж из игры...
На уя? Спортом надо для себя заниматься, а не для других.
Когда люди хотят видеть баб с нормальной формой, лицом и хотя бы 2 размером груди - сексизм.
Когда же пидо.. ой то есть, как называются мужики, которые мужиками восхищаются? В общем, когда они хотят видеть накаченных мужиков, то это нормально, так нужно, давайте больше.
Без шуток, мы же реально в мир патриархата и феминизма переходим. Мужик в позиции раба, но баба в позиции богини.
Это скрин из 9-ки? Ба, чё с освещением, почему он выглядит как довакин с 4к текстур модом?