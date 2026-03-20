Исполнитель роли Леона пообещал подкачаться, чтобы соответствовать мускулатуре своего персонажа

В сети кипят нешуточные страсти: выход новой части Resident Evil всколыхнул самую преданную часть фанатского сообщества. Речь, конечно же, не о сюжетных твистах или геймплее, а о невероятной привлекательности агента Леона Кеннеди. Соцсети заполонили мемы, воспевающие физические данные персонажа, и до них добрался сам исполнитель роли.

Ник Апостолидес, озвучивший Леона в Resident Evil: Requiem, принял участие в стриме на платформе Partychat. Ведущие показали ему нарезку самых откровенных и забавных фанатских мемов, посвященных его герою. Реакция актера оказалась неожиданно честной: от смеха до легкой творческой ревности. Увидев мод, который раздевает Леона, демонстрируя его идеальный пресс, Апостолидес не смог сдержать вздоха:

Только посмотрите на эти грудные мышцы. Я завидую. Серьезно, завидую этим кубикам пресса. Всегда немного обескураживает, когда твой цифровой аватар настолько круче тебя. Но это отличная мотивация. Он будет мотивировать меня в зале.

В какой-то момент продюсер шоу Скайлер раскрыла свои карты, признавшись, что и сама является пылкой поклонницей Леона. Апостолидес мгновенно отреагировал, пошутив, что у нее дома наверняка есть подушка с изображением Леона. После чего поинтересовался, где можно раздобыть такую же "для друга".

Несмотря на обилие постов, посвященных красоте несуществующего персонажа, актер пообещал не расстраиваться, а работать над собой:

Я сейчас активно качаю руки в тренажерном зале. Мне нужно соответствовать.