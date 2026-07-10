Исполнитель роли Леона пожаловался, что из Requiem вырезали его крутую фразу, однако не все посчитали ее крутой

Поклонники серии Resident Evil могли бы услышать еще одну острую фразочку от своего любимого героя Леона, если бы разработчики не решили вырезать ее из игры. Актер Ник Апостолидис, подаривший голос Леону Кеннеди в Resident Evil Requiem, в новом интервью на YouTube-канале Play, Watch, Listen+ поделился фразой, которая так и не попала в финальную версию проекта. По словам Апостолидиса, это была шутка, произнесенная во время напряженной битвы с гигантским пауком:

Когда сражаешься с пауком, я захотел сказать одну фразу - и мы ее записали: "Знаешь, ты был той еще маленькой занозой в заднице". Это была бы бомба!

Особенность фразы в том, что на английском она звучит как "itsy-bitsy pain in my ass", обыгрывая известную песенку Itsy Bitsy Spider (Малютка-паучок). Некоторые фанаты уже успели выразить свое сожаление по поводу вырезанной фразы, возмущаясь, что "она очень в духе Леона". Однако другие посчитали ее неудачной и детской.

Рад, что ее вырезали. У него и так достаточно односложных шуток в Requiem.

Слава богу, эта шутка была плохой. Леон никогда не был ходячей машиной для острот.

Как видно из реакции фанатов, даже самая, казалось бы, безобидная шутка способна расколоть аудиторию на два лагеря. Одни готовы молиться на любой сарказм Леона Кеннеди, другие же считают, что Capcom поступили мудро, не превращая героя в бесконечный рупор односложных острот.