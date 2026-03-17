Исполнитель роли Леона в Resident Evil Requiem не осведомлен о деталях семейного положения своего героя

В сюжете Resident Evil Requiem промелькнула деталь, указывающая на то, что Леон Кеннеди, возможно, обзавелся семьей. Тем не менее компания Capcom до настоящего времени официально не подтвердила личность его предполагаемой супруги.

Эта недосказанность стала предметом многочисленных дискуссий в сообществе и породила массу фанатских теорий. Масла в огонь подлил и Ник Апостолидес, подаривший персонажу голос и внешность. Когда в интервью Skill Up его прямо спросили о семейном статусе Леона, актер предпочел «дипломатично» уйти от ответа, заявив:

«Эй, это вопрос к Capcom (…) Мне кажется, они именно на это намекали, и я боюсь, что навлеку на себя неприятности, если скажу что-нибудь ещё».

Существует высокая вероятность того, что Capcom планирует дальнейшее развитие данной сюжетной линии. Согласно сведениям инсайдера Dusk Golem, в разработке может находиться дополнение (DLC), освещающее биографию Леона в период между седьмой и восьмой частями серии. Несмотря на отсутствие официальных подробностей о содержании будущего контента, разработчики уже подтвердили общие планы по расширению истории франшизы.