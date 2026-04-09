Исполнители ролей Ады и Леона встретились в кафе - фанаты считают, это новый намек на появление Ады в DLC для Requiem

Лили Гао, актриса захвата движений и голоса Ады Вонг в Resident Evil 4 Remake и дополнении Separate Ways, выложила в своих соцсетях совместные фото с Ником Апостолидесом, который подарил свой голос Леону Кеннеди в ремейках второй и четвертой частей, а также в Resident Evil: Requiem. Судя по кадрам, встреча была максимально непринужденной. На первом снимке Лили и Ник уютно расположились в кафе за чашками кофе, а на втором - весело позируют перед старинным зеркалом в интерьере винтажной (возможно, даже антикварной) лавки.

Однако фанаты считают, что встреча двух ключевых голосов франшизы выглядит слишком "случайной", чтобы просто по-дружески выпить кофе. Особенно на фоне постоянных слухов о новом DLC и продолжении истории Ады после событий RE4 Remake. Фанаты Separate Ways до сих пор просят Capcom развить эту линию - и такая встреча идеально ложится в картину. Capcom хранит молчание, но когда голос Ады и голос Леона встречаются вживую именно сейчас - это выглядит как идеальный тизер.