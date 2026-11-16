Анджела Сант-Альбано, исполнившая роль Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem, высоко оценила новую экранизацию «Обители зла» Зака Креггера. По её мнению, фильм особенно хорошо работает благодаря Брайану Ходукавичу — обычному человеку, оказавшемуся в кошмарных обстоятельствах. Актриса увидела в нём сходство со своей героиней из игры.

Сант-Альбано призналась, что давно следит за работами Креггера и осталась под впечатлением от его фильма «Орудия». Она считает удачным решение сделать главным персонажем истории не подготовленного бойца, а человека без особых навыков выживания. Благодаря этому зрителям проще представить себя на его месте и сильнее сопереживать происходящему.

Автор материала PC Gamer обратил внимание на параллель между Брайаном и Грейс. Оба персонажа не похожи на привычных героев боевиков: они оказываются в опасных ситуациях, к которым совершенно не готовы. Именно поэтому их эпизоды вызывают больше напряжения, чем сцены с опытными бойцами вроде Леона Кеннеди.

В Resident Evil Requiem контраст между персонажами особенно заметен: эпизоды Леона построены вокруг динамичного экшена, тогда как путешествие Грейс наполнено тревогой и постоянной угрозой. По мнению журналиста, именно такая уязвимость героини делает её историю захватывающей.