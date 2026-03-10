Исполнительница роли Грейс сообщила, что Capcom разрешала актерам переснимать сцены, если они их не устраивали

В свежем интервью GamesRadar+ Анджела Сант'Альбано, исполнившая роль Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem, раскрыла неожиданные подробности рабочего процесса в Capcom. По словам актрисы, японский издатель предоставил команде невероятную творческую свободу, позволив переснимать сцены, даже если те были технически безупречны, но не устраивали самих артистов.

Сант'Альбано, чью работу уже называют одной из самых сильных в серии, рассказала, что Capcom стремилась к созданию по-настоящему "кинематографичного" опыта, используя возможности движка RE Engine. Однако ключевым фактором стало не только железо, но и отношение к актерам.

Capcom действительно знали, чего хотят от Грейс, но они с огромным уважением и энтузиазмом относились к тому, что мы, актеры, приходили и предлагали свои собственные интерпретации, добавляли свои штрихи.

Самый удивительный аспект сотрудничества, по ее словам, заключался в праве актера на "чувство" сцены. Если дубль был идеален с технической точки зрения, но сам актер чувствовал, что "не дожал", команда без вопросов шла навстречу.

Они были просто в восторге от того, что мы добавляем в свою игру все эти дополнительные нюансы. И если во время съемок мы делали сцену, и технически она была безупречна, но мы, актеры, чувствовали, что получилось не до конца хорошо, они с готовностью шли навстречу. Они отвечали: "Хорошо, раз ты так чувствуешь, значит, надо переснимать. Давай еще дубль.

Такой подход студии резко контрастирует с обычной практикой, где актеры озвучивания и захвата движения часто жестко ограничены режиссерскими указаниями и техническими требованиями. Для Capcom же, судя по всему, приоритетом стало создание эмоциональной связи между персонажем и игроком, даже если для этого приходится нарушать традиционные рабочие протоколы.

Resident Evil Requiem стала мастер-классом по смешению жанров: от леденящего душу психологического хоррора в сценах Грейс до привычного экшена с участием Леона Кеннеди, который, по словам авторов, служит своего рода катарсисом после нервного напряжения. Релиз игры состоялся 27 февраля.