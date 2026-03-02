Исполнительница роли Грейс в Resident Evil Requiem рассказала, что для достоверности ее сцены снимали в темноте

Одним из центральных персонажей Resident Evil Requiem стала Грейс Эшкрофт, для которой зомби-апокалипсис стал первым серьезным испытанием. Ее сегменты игры, выполненные от первого лица, призваны вернуть игроков к атмосфере безвыходного ужаса, знакомой по Resident Evil 7.

Роль Грейс исполнила Анджела Сант’Альбано, для которой этот проект стал не только дебютом во франшизе Capcom, но и первым опытом работы в жанре хоррор в принципе. В интервью PCGamesN актриса рассказала, как команда разработчиков помогала ей вжиться в роль, не имея под рукой настоящих монстров. По словам Сант’Альбано, создатели игры пошли на необычный шаг, чтобы добиться нужной атмосферы на захвате движения.

Мы выключали весь свет в студии и работали только при свете фонариков или камер, закрепленных на шлемах. Capcom отлично постарались, чтобы воссоздать обстановку происходящего настолько близко, насколько это возможно, без, знаете ли, реального зомби, бегущего на тебя.

Чтобы подготовиться к роли, Сант’Альбано не только изучала геймплейные ролики по рекомендации японского издателя, но и сама погрузилась в игры. Особенно ее захватила культовая Resident Evil 4.

Я помню, как подняла глаза и поняла, что играю уже три с половиной часа. Это пугает, но это невероятно захватывающе. Это лучшее отвлечение от реальности, потому что ты настолько сконцентрирован, что время просто летит.

История Анджелы Сант’Альбано лишний раз доказывает: чтобы стать частью легендарной франшизы, недостаточно просто отыграть сцены на камеру. Нужно самой пережить те же моменты, через которые прошла героиня - для большей достоверности.