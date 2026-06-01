Изначально Грейс при выстреле из Реквиема должна была отлететь и упасть, но разработчики посчитали это перебором

В новом интервью создатели Resident Evil: Requiem раскрыли любопытную деталь разработки. Оказывается, по изначальной задумке, в первой же сцене, где Грейс стреляет из револьвера "Реквием", она должна была эффектно отлететь и беспомощно рухнуть на спину.

Ведущий геймдизайнер Кэндзи Фукасава рассказал, как команда экспериментировала с анимацией Грейс - неопытного в бою персонажа, который противопоставлен ветерану Леону Кеннеди. Одной из ключевых особенностей героини разработчики хотели сделать ее физическую слабость. И придумали для этого экстремальный способ:

Особенно много проб и ошибок было со сценой выстрела Грейс из "Реквиема". Изначально мы сделали анимацию, где она сразу после выстрела отлетает и падает на спину, а затем не может встать.

Однако в какой-то момент разработчики остановились и посмотрели на эту анимацию со стороны.

Но прозвучало мнение, что это уже слишком, и в итоге мы остановились на текущем, более сдержанном варианте.

В финальной версии игры Грейс после выстрела из "Реквиема" всего лишь вздрагивает, и у нее немеет рука - заметный, но вполне щадящий эффект. От идеи с полноценным падением и беспомощным лежанием команда отказалась, посчитав, что это сделало бы драматичную сцену скорее комичной.