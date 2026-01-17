Изначально Resident Evil Requiem была хоррором с Леоном, но Capcom посчитала, что это не то, чего хотят фанаты

Resident Evil Requiem объединит два разных игровых опыта в одной игре, как было показано во время недавней презентации RE Showcase. Игра, которая выйдет 27 февраля 2026 года, будет представлять собой продуманное сочетание чистого ужаса и напряжённого экшена, в зависимости от персонажа, которым управляет игрок.

По словам продюсера Коси Наканиси, первоначальная концепция Resident Evil Requiem заключалась в создании «настоящего хоррора с Леоном в главной роли». Однако команда вскоре осознала фундаментальное противоречие:

Каждая часть построена таким образом, чтобы обеспечить идеальный баланс напряжения и разрядки. Мы действительно пытались сделать настоящую хоррор-игру с Леоном в главной роли, но, конечно же, мы подумали, что люди не захотят видеть робкого Леона. По крайней мере, таково было подавляющее мнение.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля на PS5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2.