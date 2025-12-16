ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 563 оценки

Изображения Resident Evil Requiem могут указывать на последнее появление Леона Кеннеди в серии

На The Game Awards компания Capcom наконец подтвердила, что Леон С. Кеннеди будет играбельным персонажем в Resident Evil Requiem. Однако на изображениях фанаты заметили нечто странно и начались строить догадки, что грядущее появление может стать для Леона последним..

Фанаты заметили инфекцию на шее Леона, и то, что на этот раз персонаж носит полные перчатки, а не перчатки без пальцев, как в предыдущих играх Resident Evil. Это заставляет фанатов поверить, что Леон сильно заражён, в том числе и его руки, на что трейлер как бы намекал.

Наконец, фанаты также заметили, что на машине Леона в трейлере номерной знак «ND 9642», где ND означает «Конец», как конец Леона. Цифры соответствуют играм Resident Evil, в которых он принимал участие (RE9, RE6, RE4, RE2).

Является ли Resident Evil Requiem последним приключением Леона? На данный момент нельзя сказать наверняка, но давайте посмотрим правде в глаза, даже если он умрет, Capcom всегда найдет способ вернуть персонажа, верно?

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.

по сюжету вылечится как в 4-ке, тем более если и умрет, то фанатки не простят Капком)

VIGITAL ART
Если убьют Ленчика, срач будет еще хлеще чем из-за Джоэла.

Хотя КРАБКОМ уже убивали ГГ в резьбе, но культовых еще нет.

я сразу написал что это уже последний акорд для него.зачем его добавлять в будущие игры где он старый пердун.в ремейках может и будет появлятся,в сиквелах уже вряд ли.да и капкомы вполне себе нормально вводят новых персонажей

100% так и будет! Остаётся лишь вопрос: Чем? Чем Леону проломают череп, клюшкой для гольфа или чем-то другим? Наверняка появится пенсионерка Ада (возможно даже накачанная) и проломит ему череп! Сексистские шутки Леону уже запретили и зацензурили, с Адой они скорее всего по канону КрэпКам "просто друзья", а теперь ещё и убьют! Браво КрэпКам, так держать!

Следующий этап пиара. Типа вы обязательно должны купить эту часть т.к. это Лебединая песня Леона.

По моему это бред!

А в какой части кто нибудь из главных героев не заражен?😂

А фанаты не думали, что это было сделано специально, чтобы подогревать интерес к игре, и также, чтобы было больше шума вокруг игры? Ну и, самое главное, люди ради этого интереса будут покупать, чтобы узнать, что же там с Леоном будет. Возможно, это просто хитрый ход. Ну а там кто знает — может, и действительно персонажа сольют.

Не знаю, может это шиза, но серия по таймлайну не стоит на месте и мне кажется, что они наоборот хотят его таким способом омолодить: типо по сюжету он из-за вируса превращается в мутировавшего здоровенного босса, мы его побеждаем и рояль из кустов, волшебная вакцина и Лёня снова молод и полон сил.

это будет уж слишком радикальный твист.получается что вирусу в умелых руках цены нет

Всегда можно сослаться на старую версию вируса в его теле, а вот новый уже фиг вылечишь.

пля, да достали уже с этим Леоном

Пусть Капком позвонят Нилу Дракману и спросят, что будет если убить одного из главных героев серии.

Шедевр будет и реальность а не сказка

