Изображения Resident Evil Requiem могут указывать на последнее появление Леона Кеннеди в серии

На The Game Awards компания Capcom наконец подтвердила, что Леон С. Кеннеди будет играбельным персонажем в Resident Evil Requiem. Однако на изображениях фанаты заметили нечто странно и начались строить догадки, что грядущее появление может стать для Леона последним..
Фанаты заметили инфекцию на шее Леона, и то, что на этот раз персонаж носит полные перчатки, а не перчатки без пальцев, как в предыдущих играх Resident Evil. Это заставляет фанатов поверить, что Леон сильно заражён, в том числе и его руки, на что трейлер как бы намекал.
Наконец, фанаты также заметили, что на машине Леона в трейлере номерной знак «ND 9642», где ND означает «Конец», как конец Леона. Цифры соответствуют играм Resident Evil, в которых он принимал участие (RE9, RE6, RE4, RE2).
Является ли Resident Evil Requiem последним приключением Леона? На данный момент нельзя сказать наверняка, но давайте посмотрим правде в глаза, даже если он умрет, Capcom всегда найдет способ вернуть персонажа, верно?
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.
по сюжету вылечится как в 4-ке, тем более если и умрет, то фанатки не простят Капком)
Если убьют Ленчика, срач будет еще хлеще чем из-за Джоэла.
Хотя КРАБКОМ уже убивали ГГ в резьбе, но культовых еще нет.
я сразу написал что это уже последний акорд для него.зачем его добавлять в будущие игры где он старый пердун.в ремейках может и будет появлятся,в сиквелах уже вряд ли.да и капкомы вполне себе нормально вводят новых персонажей
100% так и будет! Остаётся лишь вопрос: Чем? Чем Леону проломают череп, клюшкой для гольфа или чем-то другим? Наверняка появится пенсионерка Ада (возможно даже накачанная) и проломит ему череп! Сексистские шутки Леону уже запретили и зацензурили, с Адой они скорее всего по канону КрэпКам "просто друзья", а теперь ещё и убьют! Браво КрэпКам, так держать!
Следующий этап пиара. Типа вы обязательно должны купить эту часть т.к. это Лебединая песня Леона.
По моему это бред!
А в какой части кто нибудь из главных героев не заражен?😂
А фанаты не думали, что это было сделано специально, чтобы подогревать интерес к игре, и также, чтобы было больше шума вокруг игры? Ну и, самое главное, люди ради этого интереса будут покупать, чтобы узнать, что же там с Леоном будет. Возможно, это просто хитрый ход. Ну а там кто знает — может, и действительно персонажа сольют.
Не знаю, может это шиза, но серия по таймлайну не стоит на месте и мне кажется, что они наоборот хотят его таким способом омолодить: типо по сюжету он из-за вируса превращается в мутировавшего здоровенного босса, мы его побеждаем и рояль из кустов, волшебная вакцина и Лёня снова молод и полон сил.
это будет уж слишком радикальный твист.получается что вирусу в умелых руках цены нет
Всегда можно сослаться на старую версию вируса в его теле, а вот новый уже фиг вылечишь.
пля, да достали уже с этим Леоном
Пусть Капком позвонят Нилу Дракману и спросят, что будет если убить одного из главных героев серии.
Шедевр будет и реальность а не сказка