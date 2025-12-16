Изображения Resident Evil Requiem могут указывать на последнее появление Леона Кеннеди в серии

На The Game Awards компания Capcom наконец подтвердила, что Леон С. Кеннеди будет играбельным персонажем в Resident Evil Requiem. Однако на изображениях фанаты заметили нечто странно и начались строить догадки, что грядущее появление может стать для Леона последним..

Фанаты заметили инфекцию на шее Леона, и то, что на этот раз персонаж носит полные перчатки, а не перчатки без пальцев, как в предыдущих играх Resident Evil. Это заставляет фанатов поверить, что Леон сильно заражён, в том числе и его руки, на что трейлер как бы намекал.

Наконец, фанаты также заметили, что на машине Леона в трейлере номерной знак «ND 9642», где ND означает «Конец», как конец Леона. Цифры соответствуют играм Resident Evil, в которых он принимал участие (RE9, RE6, RE4, RE2).

Является ли Resident Evil Requiem последним приключением Леона? На данный момент нельзя сказать наверняка, но давайте посмотрим правде в глаза, даже если он умрет, Capcom всегда найдет способ вернуть персонажа, верно?

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.