Известный инсайдер поделился информацией о первом дополнении к Resident Evil: Requiem

Инсайдер Dusk Golem (он же AestheticGamer) поделился некоторыми деталями о будущем дополнении к Resident Evil Requiem (условное название RE9), отметив, что DLC уже находится на поздней стадии разработки.
Мне известно, что DLC для RE9 находится на позднем этапе разработки — и это неудивительно. Почти каждая часть серии со времён RE5 получала дополнения.
Изначально DLC задумывалось, чтобы сократить паузу между RE9 и ремейками Code Veronica и Zero. Но из-за переноса сроков релиза окно выхода стало гораздо ближе.
Отдельно инсайдер упомянул персонажа Алиссу. Он предполагает, что 3D модель Аллисы могла быть подготовлена специально для дополнительного режима или сюжетного DLC.
Я слышал, что у них есть полностью играбельная версия Алиссы. Насколько мне известно, в основной игре она не появляется. Похоже, её готовили для какого-то DLC или бонусного режима. В последнее время всё чаще говорят о возможном DLC с Леоном. Но точный масштаб дополнения мне неизвестен.
Dusk Golem также обратил внимание на слова режиссёра Наканиси о том, что в RE9 будет контент, способный удерживать игроков после завершения основной кампании. По его мнению, это может означать появление бонусных режимов — практика, характерная для игр на RE Engine.
«Наканиси говорил, что у игры будет контент для долгой поддержки. Большинство проектов на RE Engine получали бонусные режимы после релиза. Я подозреваю, что часть материалов о Леоне была вырезана в финальной версии. Возможно, что-то из этого переработали для DLC. Не знаю точных планов Capcom, но релиз Amiibo в июле выглядит как часть более крупной кампании».
Инсайдер подчёркивает, что не обладает полной информацией о стратегии Capcom, однако совпадение сроков выхода фигурок Amiibo с игровыми бонусами и слухами о DLC кажется ему неслучайным. Всё это указывает на вероятную подготовку масштабного расширения, которое может сыграть важную роль в развитии франшизы до релиза следующих ремейков.
При этом стоит отметить что ещё пару дней назад Dusk Golem утверждал, что не расплогает какой-либо информацией о предстоящем DLC.
Ну естественно, кто бы сомневался? Первое ДЛЦ про нее, второе про дочку Итана, а третье ещё про какую-то бабу, возможно даже негритянку! Кайф (НЕТ)! Бабы снова будут спасать мир, пока выздоровевший от вируса Леон, в своем Порше, будет смотреть порноролики про Аду с Р34 и фапать!
Он обещал к шерри заехать после всей этой х*йни в лаборатории
Будут вдоём на Аду фапать)
В игру добавят зомби-режим?
А представьте наоборот - в игре про зомби добавят "нормис режим " где все зомби заменены на обычных людей и ничего не происходит 😃
Будет ДЛС про Криса 100%, а то как так, его в игре только упомянули в конце)
Не факт, концовка может намекать на его появление в RE:X.
у них концовки всегда на что-то намекают, а по итогу они часто забивают и делают вообще другую историю ))
Я к тому, что он появлялся в каждом резике, вроде как, а тут просто упомянули, непорядок))
Или осенью или в начале следующего года
Так что ДЛС будет не одно а несколько что ли?
А вот я предполагаю как совсем не инсайдер что ДЛС очень возможно будет про Аду Вонг потому что Леон вечно дрочит на неё гыгы))
Инсайдер Dusk Golem Кофейная Гуща
Долго не удержат, всё-таки одиночное приключение(
и причем не самое лучшее