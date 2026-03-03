Известный инсайдер поделился информацией о первом дополнении к Resident Evil: Requiem

Инсайдер Dusk Golem (он же AestheticGamer) поделился некоторыми деталями о будущем дополнении к Resident Evil Requiem (условное название RE9), отметив, что DLC уже находится на поздней стадии разработки.

Мне известно, что DLC для RE9 находится на позднем этапе разработки — и это неудивительно. Почти каждая часть серии со времён RE5 получала дополнения.

Изначально DLC задумывалось, чтобы сократить паузу между RE9 и ремейками Code Veronica и Zero. Но из-за переноса сроков релиза окно выхода стало гораздо ближе.

Отдельно инсайдер упомянул персонажа Алиссу. Он предполагает, что 3D модель Аллисы могла быть подготовлена специально для дополнительного режима или сюжетного DLC.

Я слышал, что у них есть полностью играбельная версия Алиссы. Насколько мне известно, в основной игре она не появляется. Похоже, её готовили для какого-то DLC или бонусного режима. В последнее время всё чаще говорят о возможном DLC с Леоном. Но точный масштаб дополнения мне неизвестен.

Dusk Golem также обратил внимание на слова режиссёра Наканиси о том, что в RE9 будет контент, способный удерживать игроков после завершения основной кампании. По его мнению, это может означать появление бонусных режимов — практика, характерная для игр на RE Engine.

«Наканиси говорил, что у игры будет контент для долгой поддержки. Большинство проектов на RE Engine получали бонусные режимы после релиза. Я подозреваю, что часть материалов о Леоне была вырезана в финальной версии. Возможно, что-то из этого переработали для DLC. Не знаю точных планов Capcom, но релиз Amiibo в июле выглядит как часть более крупной кампании».

Инсайдер подчёркивает, что не обладает полной информацией о стратегии Capcom, однако совпадение сроков выхода фигурок Amiibo с игровыми бонусами и слухами о DLC кажется ему неслучайным. Всё это указывает на вероятную подготовку масштабного расширения, которое может сыграть важную роль в развитии франшизы до релиза следующих ремейков.

При этом стоит отметить что ещё пару дней назад Dusk Golem утверждал, что не расплогает какой-либо информацией о предстоящем DLC.