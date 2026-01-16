"Как будто вы играете в совершенно разные игры": Capcom показала новые скриншоты Resident Evil Requiem

Сегодняшняя презентация Resident Evil Showcase, анонсированная Capcom ранее на этой неделе, выполнила своё обещание представить больше информации о Resident Evil Requiem: директор игры Коси Наканиси показал игрокам различные стили игрового процесса за Грейс и Леона.

Наканиси объяснил то, что мы слышали ранее, после подтверждения участия Леона в игре. Capcom не была уверена, что сможет создать хоррор, полностью сосредоточенный на Леоне, потому что игроки не знают его как персонажа, который пугается.

В этой игре вы как будто играете в совершенно разные игры за Грейс и Леона. Объединив ужас Грейс и экшен Леона и позволив вам играть в них одновременно, мы создали опыт с эмоциональным диапазоном, непохожий ни на одну другую игру серии Resident Evil на сегодняшний день.



Разрыв между напряжением и разрядкой — одна из вещей, которая делает Resident Evil таким интересным. Однако, возможность испытать ужасающие и атмосферные моменты игры за Грейс, а затем переключиться на динамичный, насыщенный экшеном геймплей за Леона, дарит огромное чувство катарсиса. В широком смысле, каждая часть построена таким образом, чтобы обеспечить идеальный баланс напряжения и разрядки.

Помимо раскрытия большего количества информации об игровом процессе Resident Evil Requiem, Наканиси дал несколько сюжетных подсказок, чтобы лучше определить место Requiem во временной шкале, но ничего особенно важного не рассказал. Однако он особо подчеркнул роль Элпис, которая, очевидно, является ключевым персонажем сюжета.

Мы также увидели некоторые обновления системы крафта в игре и некоторые изменения в зомби, например, то, что зомби теперь будут сохранять некоторые характеристики из своей жизни. В качестве примера был показан уборщик здания, продолжающий уборку, даже будучи нежитью.

Что касается изменений в системе крафта, то, в то время как Леон может расчищать себе путь с помощью разнообразного оружия и смертоносных ударов ногой с разворота (он даже может подобрать оружие врага и использовать его против него), Грейс приходится пробираться сквозь ситуации скрытно и искать другие способы уничтожения зомби.

Вот тут-то и вступает в игру новая система крафта. Если вы, играя за Грейс, убиваете зомби, то можете использовать образец его крови для создания специализированных инъекторов, которые можно ввести зомби, после чего он, к примеру, может взорваться.