KiriGiri: "Держите ваши дистрибутивы с Resident Evil Requiem наготове, взлом игры займет от одного дня до недели"

Взломщица KiriGiri поделилась текущим прогрессом касательно взлома защиты Denuvo с помощью гипервизора в играх Capcom. По её словам, им удалось успешно обойти DRM от Capcom и Denuvo в Monster Hunter Wilds - взлом для этой игры выйдет уже в ближайшее время.

Взломщица рекомендует пиратам держать дистрибутив с Resident Evil Requiem наготове. Сейчас она не может назвать сколько конкретно времени понадобится на взлом Denuvo и DRM от Capcom в Resident Evil Requiem, но ориентировочно это займет от одного дня до недели.

Кроме того, KiriGiri уточнила, что первая версия взлома будет работать лишь на процессорах AMD - гипервизор для Intel на данный момент нестабилен и взломщики ждут его доработки от MKDEV - когда выйдет обновление, они так же обновят и свой взлом под новую версию гипервизора. Так же есть вероятность, что взлом получит поддержку REFrameWork, необходимого для моддинга игры.

Если взломщикам действительно удастся в кратчайшие сроки взломать Denuvo одной из самых ожидаемых игр 2026 года, пусть и с помощью гипервизора, а сама игра попадёт в руки пиратов - это станет серьезным репутационным ударом по Denuvo, коих не было уже очень давно.