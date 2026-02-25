KiriGiri: "Держите ваши дистрибутивы с Resident Evil Requiem наготове, взлом игры займет от одного дня до недели"

Взломщица KiriGiri поделилась текущим прогрессом касательно взлома защиты Denuvo с помощью гипервизора в играх Capcom. По её словам, им удалось успешно обойти DRM от Capcom и Denuvo в Monster Hunter Wilds - взлом для этой игры выйдет уже в ближайшее время.
Взломщица рекомендует пиратам держать дистрибутив с Resident Evil Requiem наготове. Сейчас она не может назвать сколько конкретно времени понадобится на взлом Denuvo и DRM от Capcom в Resident Evil Requiem, но ориентировочно это займет от одного дня до недели.
Кроме того, KiriGiri уточнила, что первая версия взлома будет работать лишь на процессорах AMD - гипервизор для Intel на данный момент нестабилен и взломщики ждут его доработки от MKDEV - когда выйдет обновление, они так же обновят и свой взлом под новую версию гипервизора. Так же есть вероятность, что взлом получит поддержку REFrameWork, необходимого для моддинга игры.
Если взломщикам действительно удастся в кратчайшие сроки взломать Denuvo одной из самых ожидаемых игр 2026 года, пусть и с помощью гипервизора, а сама игра попадёт в руки пиратов - это станет серьезным репутационным ударом по Denuvo, коих не было уже очень давно.
Если DRM позволит.
Вот это круто, не планирую играть в новый резидент, но взлом игр с денувой почти в день релиза как раз то, что там нужно, чтобы издатели игр перестали использовать денуво. Кстати, кто боится пользоваться взломами через гипервизор - совершенно не оправданно. На многих торрентах их не выкладывают почемуто, но все есть на cs rin ru, сайт с репутацией с начала нулевых.
На cs rin писали, что потенциально у Денувы есть способы борьбы с гипервизором, но вопрос в том, получится ли у них это сделать без создания неудобств покупателям.
Условно они могут попробовать определять наличие запущенного гипервизора через ring3 (через который работают текущие механизмы защиты), если не поможет - перейти к ring0, однако переход на ring0 будет означать, что отвалятся пользователи Steam Deck и Linux, а покупателям придется ставить драйвер по аналогии с современными анти-читами - воя от них будет немало из-за такого.
И даже так непонятно насколько это будет эффективно и остановит ли взломы, учитывая что пираты перестали играть честно и просто пользуются компьютерной ядерной елдой из ring0, где можно творить с защитой всё что душе угодно) Их любимая схема с полицией/подкупом тоже не сработает - взломами уже 4-5 человек занимаются, и особых навыков для взлома, в отличии от того же voices38 с дизасэмблированием, тут не требуется - найдутся и другие. Ключевое тут - гипервизор, который уже находится в приличном состоянии. По сути осталось доработать лишь Intel.
В любом случае, даже если они в будущем этот способ смогут прикрыть, с помощью гипервизора пираты смогут взломать все игры до текущего момента как минимум, а это огромная библиотека. Когда-нибудь и voices38 это всё переломает по нормальному/снимут защиту с ряда игр, но на это понадобится не один год, скорее всего.
Больше всего нравится плач барыг с активациями, которые поняли, чем дело пахнет для их "бизнеса" когда появились гипервизорные взломы - лишь за это уже можно пожать руку MKDEV )
Пиратство и взломы оздоровляют игровую индустрию, и берут за горло гео-корпорации и правообладателя, прелестно.
