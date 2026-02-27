KiriGiri обошла защиту Denuvo в Resident Evil Requiem с помощью гипервизора - всего через час после релиза игры

Взломщица KiriGiri сообщила о том, что смогла обойти защиту Denuvo в Resident Evil Requiem при помощи гипервизора. Взлом работает с процессорами AMD и Intel.

Таким образом, игру взломали всего через час после официального релиза - рекорд за всё время существования защиты Denuvo, хоть и с нюансами. Игра была защищена Steam + Denuvo + Capcom Anti Tamper + VMProtect + SteamStub.

События Resident Evil Requiem разворачиваются в руинах Раккун-Сити, уничтоженного ядерным ударом в финале третьей игры. Главная героиня - аналитик ФБР Грейс, дочь журналистки Алиссы из Resident Evil Outbreak, погибшей восемь лет назад при загадочных обстоятельствах в отеле. Теперь Грейс расследует похожую череду смертей в том же месте.