KiriGiri обошла защиту Denuvo в Resident Evil Requiem с помощью гипервизора - всего через час после релиза игры

Взломщица KiriGiri сообщила о том, что смогла обойти защиту Denuvo в Resident Evil Requiem при помощи гипервизора. Взлом работает с процессорами AMD и Intel.
Таким образом, игру взломали всего через час после официального релиза - рекорд за всё время существования защиты Denuvo, хоть и с нюансами. Игра была защищена Steam + Denuvo + Capcom Anti Tamper + VMProtect + SteamStub.
События Resident Evil Requiem разворачиваются в руинах Раккун-Сити, уничтоженного ядерным ударом в финале третьей игры. Главная героиня - аналитик ФБР Грейс, дочь журналистки Алиссы из Resident Evil Outbreak, погибшей восемь лет назад при загадочных обстоятельствах в отеле. Теперь Грейс расследует похожую череду смертей в том же месте.
всё сворованное вернется бумерангом
будто как то компания обеднеет от этого , такими методами даже процента игроков не пользуется
Если при воровстве ничего не пропало, то воровство.
Ты что сумасшедший?
Отличная новость, сейчас как обычно скуфы налетят со своим это не взлом, сложно, вас ми-6 взломает если атключите секьюр бут и бла бла бла зато сами с удовольствием наворачивают портабл сборочки с кейлогером от рамзеса, ням ням ням
А ты за слова свои сможешь ответить? Что в папке с игрой от Рамзеса он использует так называемый кейлогер. Ты сможешь это доказать?
Все, народ, быстро все за гипервысером! НЕ скуф сказал, что все норм и это даже безопасней репаков!
Доказывать??? Нееее, мы так не договаривались)))000
Вначале не понял что за странные типы в комментах которые ноют что это не взлом , проще купить, даже ссылку тут кидали, захожу , смотрю а там цены на офлайн активацию по 500-750руб, реально клоуны,вот у кого пукан то подгорает, у продавцов офлайн активашек (по сути таких же воров как и все).....
по эту гипревизор будет как вариант
+ какой бы не был оффактивашка куй зайдёшь - народу до куя - вон у меня 3 акка а толку 0
А что ты сейчас туда ломишься, где оф. активации продают. Ты подожди неделю, может чуть дольше, ажиотаж спадёт и будет тебе игра за 100-150р. по цене чашки кофе.
Не надо вводить в заблуждение, гипервизор это не взлом, а фигня
как не назови - позволяет играть в игру не покупая её
Хаха а со мной тут спорили вчера,что дофига взлома ждать))А я говорил сразу сломают.
так же говорил - и с мх вилдсом - оскорбления были бесконечные - итог....................
Так не взломали, а обошли защиту
Пользователь может со дня релиза неограниченно играть бесплатно. Какая разница как это называется? Обошли/взломали - суть одна. Если уж цепляться к словам, то кряки без полного удаления Denuvo - это тоже обходы.
Это не полноценный взлом....Хотя я и так бесплатно поиграю,мне по барабану)
Расходимся , гипер шляпа // Андрей Иванович
// Николай Марков
Гипервизор это обход/обман защиты, а не взлом. Взлом это долгий и кропотливый труд реверс-инжиниринга. Гипервизор, насколько я понял, это обман защиты, которой "кажется", что все в порядке. Как по мне, элегантнее гипервизор, так как наименьшие изменения в первоначальных файлах игры.
Да ,но это прямая угроза безопастности.
И как же раньше без этого жили? :) Не большая, чем сама денува. Тем более, наибольшую опасность это представляет для производителей денувы, которые всеми силами запугивают хомячков страшными хацкерами, которым до одури интересны ваши фоточки (разве только нейросетке скормить).
Приведу весьма показательный пример о так называемой "безопасности" - самый страшный вирус по версии виндоус дефендера это кряк винды или офиса. В тоже время, дефендер пропускает вполне себе противные зловреды.
да и хуй с ним
Дырявость АМД реализации технологии виртуализации в очередной раз ярко показана. И особенно смешно читать отмазки этого в духе, что драйвер изначально под это писался. Хотя тот, кто разбирается в технологиях такой глупости не напишет. Впрочем, отсутствия качественного хлеба приходится компенсировать абсурдными зрелищами. Это мы и видим, к сожалению, в очередной раз.
p.s. сторонники(скорей боты и тролли) АМД продолжают накручивать рейтинг мне. Забавно. Плюс пытаются оправдать АМд судя по комментам оправдывая дырявость АМД железа на этот раз в плане виртуализации. Особенно забавно это когда делает профиль у которого 2 коммента за 3 года вместе с этим. Разумеется отвечать на него я не буду. Достаточно его истеричной реакции и ее продолжение после моего игнорирования. Особенно позабавил бред про индетичные аппаратные инструкции у обоих вендоров. Хотя гипервизоры несовместимы у Интела и АМД так как аппаратные инструкции совершенно разные. Хотя и цели у них одни и те же. Впрочем есть уже давно гипервизоры которые поддерживают обе технологии одновремено.Но последнее разумеется не означает их совместимость. Даже ММX на АМД была своя и не всегда корректно работала там, где заявлялась поддержка MMX от Интела. Таковы особенности таких монстров как АМД Интел Нвидиа в плане реализации технологий выполняющих сходные задачи. В том числе в лицензированных технологиях друг у друга.
Обновка:
Не долго породержалась и старушка Intel после АМД. Впрочем до релизного варианта я думаю еще далеко.
Ты в своем уме? Просто купил и играй , в мы поиграем бесплатно , Я тебя не заставлял покупать, хах......Держи печеньку , во у тебя одно место подгорает
Причем тут амд? Ох уж эти сумасшедшие...
Ох уж эти сторонники АМД отрицающие очевидные факты когда им об этом напомнили. Впрочем вполне возможно что просто технические познания не позволяют построить эту логическую цепочку. Все-таки это лучше когда подобное результат работы.
P.s. переход на личности с вашей стороны лишь вызвал улыбку.