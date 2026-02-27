KiriGiri сообщила об обходе защиты Denuvo в игре Resident Evil: Requem при помощи гипервизора для ЦП AMD

Появилось сообщение о том, что KiriGiri обошла Denuvo при помощи гипервизора – сейчас взлом на стадии закрытого теста и пока работает только на процессорах AMD.

KiriGiri обещает в ближайшее время опубликовать решение и для Intel, а затем выпустить обход защиты Denuvo в публичный доступ.

Таким образом игру взломали через час после официального релиза.

Resident Evil: Requem — девятая часть основной серии, события которой вновь разворачиваются в руинах Раккун-Сити, уничтоженного ядерным ударом в финале третьей игры. Главная героиня — аналитик ФБР Грейс, дочь журналистки Алиссы из Resident Evil Outbreak, погибшей восемь лет назад при загадочных обстоятельствах в отеле. Теперь Грейс расследует похожую череду смертей в том же месте.