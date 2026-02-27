KiriGiri сообщила об обходе защиты Denuvo в игре Resident Evil: Requem при помощи гипервизора для ЦП AMD

Появилось сообщение о том, что KiriGiri обошла Denuvo при помощи гипервизора – сейчас взлом на стадии закрытого теста и пока работает только на процессорах AMD.
KiriGiri обещает в ближайшее время опубликовать решение и для Intel, а затем выпустить обход защиты Denuvo в публичный доступ.
Таким образом игру взломали через час после официального релиза.
Resident Evil: Requem — девятая часть основной серии, события которой вновь разворачиваются в руинах Раккун-Сити, уничтоженного ядерным ударом в финале третьей игры. Главная героиня — аналитик ФБР Грейс, дочь журналистки Алиссы из Resident Evil Outbreak, погибшей восемь лет назад при загадочных обстоятельствах в отеле. Теперь Грейс расследует похожую череду смертей в том же месте.
всё сворованное вернется бумерангом
будто как то компания обеднеет от этого , такими методами даже процента игроков не пользуется
Если при воровстве ничего не пропало, то воровство.
Ты что сумасшедший?
Хаха а со мной тут спорили вчера,что дофига взлома ждать))А я говорил сразу сломают.
так же говорил - и с мх вилдсом - оскорбления были бесконечные - итог....................
Так не взломали, а обошли защиту
Пользователь сможет со дня релиза неограниченно играть бесплатно. Какая разница как это называется? Обошли/взломали - суть одна. Если уж цепляться к словам, то кряки без полного удаления Denuvo - это тоже обходы.
Отличная новость, сейчас как обычно скуфы налетят со своим это не взлом, сложно, вас ми-6 взломает если атключите секьюр бут и бла бла бла зато сами с удовольствием наворачивают портабл сборочки с кейлогером от рамзеса, ням ням ням
А ты за слова свои сможешь ответить? Что в папке с игрой от Рамзеса он использует так называемый кейлогер. Ты сможешь это доказать?
Не надо вводить в заблуждение, гипервизор это не взлом, а фигня
как не назови - позволяет играть в игру не покупая её
Вначале не понял что за странные типы в комментах которые ноют что это не взлом , проще купить, даже ссылку тут кидали, захожу , смотрю а там цены на офлайн активацию по 500-750руб, реально клоуны,вот у кого пукан то подгорает, у продавцов офлайн активашек (по сути таких же воров как и все).....
по эту гипревизор будет как вариант
+ какой бы не был оффактивашка куй зайдёшь - народу до куя - вон у меня 3 акка а толку 0
А что ты сейчас туда ломишься, где оф. активации продают. Ты подожди неделю, может чуть дольше, ажиотаж спадёт и будет тебе игра за 100-150р. по цене чашки кофе.
Это не полноценный взлом....Хотя я и так бесплатно поиграю,мне по барабану)
P.S
да и хуй с ним
Гипервизор это обход/обман защиты, а не взлом. Взлом это долгий и кропотливый труд реверс-инжиниринга. Гипервизор, насколько я понял, это обман защиты, которой "кажется", что все в порядке. Как по мне, элегантнее гипервизор, так как наименьшие изменения в первоначальных файлах игры.
Да ,но это прямая угроза безопастности.
И как же раньше без этого жили? :) Не большая, чем сама денува. Тем более, наибольшую опасность это представляет для производителей денувы, которые всеми силами запугивают хомячков страшными хацкерами, которым до одури интересны ваши фоточки (разве только нейросетке скормить).
Приведу весьма показательный пример о так называемой "безопасности" - самый страшный вирус по версии виндоус дефендера это кряк винды или офиса. В тоже время, дефендер пропускает вполне себе противные зловреды.
Дырявость АМД реализации технологии виртуализации в очередной раз ярко показана. И особенно смешно читать отмазки этого в духе, что драйвер изначально под это писался. Хотя тот, кто разбирается в технологиях такой глупости не напишет. Впрочем, отсутствия качественного хлеба приходится компенсировать абсурдными зрелищами. Это мы и видим, к сожалению, в очередной раз.
Ты в своем уме? Просто купил и играй , в мы поиграем бесплатно , Я тебя не заставлял покупать, хах......Держи печеньку , во у тебя одно место подгорает
Причем тут амд? Ох уж эти сумасшедшие...
Ох уж эти сторонники АМД отрицающие очевидные факты когда им об этом напомнили. Впрочем вполне возможно что просто технические познания не позволяют построить эту логическую цепочку. Все-таки это лучше когда подобное результат работы.
P.s. переход на личности с вашей стороны лишь вызвал улыбку.
киригири ещё сказал что официально длс обход сделать нельзя - зато через гипервизор как 2 пальца обосрать