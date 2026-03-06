KiriGiri выпустила третье обновление для гипервизора-взлома Resident Evil Requiem - с поддержкой актуальной версии игры

Взломщица KiriGiri выпустила третье обновление для обхода защиты Denuvo в Resident Evil Requiem с помощью гипервизора.

Данное обновление добавило поддержку актуальной версии игры - с важными улучшениями производительности для NVIDIA RTX 40 и 50 серий. Кроме того, в игре была исправлены ошибки, которые приводили к зависаниям и вылетам игры.

В отличии от традиционных кряков, обновление гипервизор-взломов, судя по всему, не представляет особых трудностей для взломщиков.