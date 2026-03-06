KiriGiri выпустила третье обновление для гипервизора-взлома Resident Evil Requiem - с поддержкой актуальной версии игры

Взломщица KiriGiri выпустила третье обновление для обхода защиты Denuvo в Resident Evil Requiem с помощью гипервизора.
Данное обновление добавило поддержку актуальной версии игры - с важными улучшениями производительности для NVIDIA RTX 40 и 50 серий. Кроме того, в игре была исправлены ошибки, которые приводили к зависаниям и вылетам игры.
В отличии от традиционных кряков, обновление гипервизор-взломов, судя по всему, не представляет особых трудностей для взломщиков.
Никому уже не нужно это дерьмо детское, дурачки в первый день прошли и забыли спустя час, а умные люди всё по трейлеру поняли. Это не 5 часть, которую можно по 100 раз перепроходить в коопе, это мертворожденный высер коммерсанта без уникальности и креативности.(С)
Верной дорогой идём, товарищи. Теперь осталось дождаться кряка, который бы просто запускал игру без необходимости лезть в биос либо каких-нибудь ещё танцев с бубнами и прощай барыги с их оффлайн активашками, прощай жадные издатели, что лепят ценник в 70-80$ и привет старая добрая пиратская бухта, йо-хо-хо и бутылка рома.😉
На улице бомжей снова праздник?
Life is Strange: Reunion и Pragmata - приготовиться к скорому абордажу)
Потестил я этот ваш гипервизор, в биосе ничего не отключал, даже не заходил туда. Только в cmd режим тестовой подписи делал чтоб врубить сам сервис визора, и всё.
Всё работает.
На самом деле всё просто и не так страшно как кажется на первый взгляд.
InSpector ещё лет 5 назад использовал чтоб отключить Meltdown. По сути вся стандартная защита винды у меня и без этого была выключена, всегда её отрубаю.