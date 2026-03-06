ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 308 оценок

KiriGiri выпустила третье обновление для гипервизора-взлома Resident Evil Requiem - с поддержкой актуальной версии игры

AceTheKing AceTheKing

Взломщица KiriGiri выпустила третье обновление для обхода защиты Denuvo в Resident Evil Requiem с помощью гипервизора.

Resident Evil Requiem "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"

Данное обновление добавило поддержку актуальной версии игры - с важными улучшениями производительности для NVIDIA RTX 40 и 50 серий. Кроме того, в игре была исправлены ошибки, которые приводили к зависаниям и вылетам игры.

В отличии от традиционных кряков, обновление гипервизор-взломов, судя по всему, не представляет особых трудностей для взломщиков.

35
27
Комментарии:  27
Ваш комментарий
KoreanLoki

Никому уже не нужно это дерьмо детское, дурачки в первый день прошли и забыли спустя час, а умные люди всё по трейлеру поняли. Это не 5 часть, которую можно по 100 раз перепроходить в коопе, это мертворожденный высер коммерсанта без уникальности и креативности.(С)

50
Summor Ner

Верной дорогой идём, товарищи. Теперь осталось дождаться кряка, который бы просто запускал игру без необходимости лезть в биос либо каких-нибудь ещё танцев с бубнами и прощай барыги с их оффлайн активашками, прощай жадные издатели, что лепят ценник в 70-80$ и привет старая добрая пиратская бухта, йо-хо-хо и бутылка рома.😉

25
Eclipse_Mars

На улице бомжей снова праздник?

19
AceTheKing

Life is Strange: Reunion и Pragmata - приготовиться к скорому абордажу)

16
BENDJI

Потестил я этот ваш гипервизор, в биосе ничего не отключал, даже не заходил туда. Только в cmd режим тестовой подписи делал чтоб врубить сам сервис визора, и всё.

Всё работает.

На самом деле всё просто и не так страшно как кажется на первый взгляд.

InSpector ещё лет 5 назад использовал чтоб отключить Meltdown. По сути вся стандартная защита винды у меня и без этого была выключена, всегда её отрубаю.

10
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ