KiriGiri выпустила вторую версию обхода Denuvo в Resident Evil Requiem при помощи гипервизора

Взломщица KiriGiri сообщила о выпуске второй бета-версии обхода защиты Denuvo в Resident Evil Requiem при помощи гипервизора.
Во второй версии обхода KiriGiri исправила ошибку из-за которой он не запускался на некоторых процессорах - это происходило из-за проблем в секции KUSER. Теперь данная проблема должна быть устранена.
Оффлаин активация лучше. Потом те кто качал этот гипервизер "вдруг" станут общей машиной по заражению интернета вирусней или бумом общего криптомайнинга для KiriGiri или инных личностей...спс увольте.
Ой дурак
Активация была бы лучше, если бы не слетала
С одного сайта запись,
Многие надеются на "магический" обход Denuvo с помощью кастомного гипервизора — запускаешь игру и защиту в скрытой виртуальной среде, и всё работает. Звучит красиво, но на практике этот способ для обычного пользователя мёртв.
Просто запустить всё это — уже квест. Лезешь в BIOS, вырубаешь Secure Boot, переводишь Windows в тестовый режим, отключаешь встроенный Hyper-V. Половина людей после таких манипуляций получит не игру, а сломанную систему — и придёт жаловаться нам.
А дальше — синие экраны. Гипервизор работает на самом глубоком уровне, ниже ядра Windows. Любой конфликт с антивирусом, драйвером мышки или даже софтом подсветки клавиатуры — система мгновенно падает. Не "иногда", а регулярно. Производительность: Denuvo постоянно замеряет время выполнения кода, тысячи проверок в секунду. Гипервизор должен перехватывать каждую из них, и это жрёт процессор со страшной силой. Стабильные 60 FPS превращаются в дёрганое слайд-шоу.
Группы вроде MKDEV, которые экспериментировали с гипервизорами, давно ушли на покой. Остальные взломщики называют этот подход костылём — он не убирает защиту, а пытается её обмануть. И делает это криво и нестабильно
Ps лучше подужду адекватного взлома или когда денуво уберут)))
Ага тебе продаваны в уши льют,сиди жди года через два кряк сделают))
Какие продаваны ты даже не знаешь откуда эта запись)))
Оттуда,откуда я эту игру и скачал без взлома.
У меня и на первой версии отлично работает,вот играю сижу на ультрах с лучами больше 100 фпс.Крутая игруха.
Длсс на каком значении если не секрет ? У меня такая же видюха и такой же объем памяти , процессор другой и он тоже с запасом больше рекомендуемого, но 4070 не тянет трассировку пути больше 100 фпс , в нативе так уж точно
А что там за "пользовательский настройки"? если не "ультра" то явно что то отключено. Просто 4070 хорошая карта, но явно не тянет трассировку пути в 100+ фпс, это минимум 5070Ти должна быть.
Йебите меня семеро!!
заибали эти активации через гипервизор... и рекламщики в коментах тоже заибали которым видимо зарплата капает за ту херню что они тут клепают заманивая лохов на сайты с активациями... скорей бы кто нить нормальный взлом для разнообразия выпустил чтоб разбавить этот поток нехороших масс..
Какие "активации через гипервизор"? При взломе через гипервизор игры доступны полностью бесплатно и бессрочно как при обычных кряках, в отличии от как раз-таки реальных активаций от барыг за деньги, которые и устроили весь этот скулёж, что ваш ПК отъедет из-за выключения Secure Boot/Пентагон украдёт всё имущество у Васяна, у которого из самого ценного на ПК - аккаунт на ПГ.
Активации-то и дальше продавать ведь надо как-то барыгам, а тут игра бесплатно доступна уже через час после релиза.
Бля ну давай цепляется всем селом ко всякой херне! Первый пошел бля...да какая разница как эту херню назвать если это херня? Мне больше интересно есть ли тут те кто поставил эту хрень, реально ли они поставили 2 винды под нее или положили болт на безопасность или тут собрались все только пожужать как те мухи над тем над чем жужжат собственно мухи а сами и понятия не имеют за этот гипервизор или активашки продать пришли жужжат и жужжат
Кстати где все те люди, которые мне доказывали что взлома годами ждать,а я говорил что сразу сломают))
а я говорил, а ЙАА ГАВАРИЛ. - Блин чел, ты кто такой вообще? Успокой свое эго
Жаль что игра заскриптованный унылый проходняк, который проходится за один вечер, так что похр на взлом. Можно на ютубе глянуть на абсурдный сюжет, чисто для галочки.
Можно подумать что раньше резики не были такими, но все равно играли и любили серию, и эта часть хорошая , возможно одна из лучших .
Спасибо, но не хочу.
Ну выпустила и выпустила, че бубнеть то? Вот когда она появится в "зеленом" стиме, тогда уже другой базарчик епт.