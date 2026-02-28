KiriGiri выпустила вторую версию обхода Denuvo в Resident Evil Requiem при помощи гипервизора

Взломщица KiriGiri сообщила о выпуске второй бета-версии обхода защиты Denuvo в Resident Evil Requiem при помощи гипервизора.

Во второй версии обхода KiriGiri исправила ошибку из-за которой он не запускался на некоторых процессорах - это происходило из-за проблем в секции KUSER. Теперь данная проблема должна быть устранена.

