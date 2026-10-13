Кодзима и режиссер RE Requiem оценили новый "Обитель зла" - Кодзима в восторге, а разработчик поставил "палец вверх"

Успешный перезапуск экранизации хоррора Resident Evil просто не мог обойти стороной самих разработчиков. Сразу после того как лента отметилась 320,2 миллиона долларов кассовых сборов по всему миру, на нее сходил Хидэо Кодзима и сам режиссер недавней Resident Evil Requiem Коси Наканиси.

Хидэо Кодзима как и всегда в своей манере поделился развернутыми впечатлениями. Геймдизайнер признался, что изначально не питал особого интереса к проекту, однако пошел на сеанс ради новой режиссерской работы Зака Креггера. В итоге автор остался под огромным впечатлением от увиденного:

С первых же минут музыка пробирает до костей, напоминая саундтрек к фильму "Нечто". Затем на зрителя обрушивается непрерывный шквал классических приемов ужасов, жутких ситуаций и скримеров, не отпускающих до самого финала. Это не просто экранизация Resident Evil. Это фильм о том самом чувстве, когда ты играешь в Resident Evil с геймпадом в руках. Картина напомнила мне эмоции от первого знакомства с оригинальной Resident Evil на PlayStation в далеком 1996 году. В этом фильме я чувствовал себя точно так же, как главный герой Брайан: хватал один экран "Game Over" за другим и без конца ругался у экрана.

— написал Кодзима.

Одновременно с этим своей оценкой поделился и геймдиректор недавней Resident Evil Requiem Коси Наканиси. В отличие от многословного Кодзимы, постановщик девятой части франшизы Capcom оказался предельно лаконичен. Он посмотрел фильм Зака Креггера и сопроводил свой отзыв коротким одобрительным «пальцем вверх» без каких-либо дополнительных коментариев.

Примечательно, что Хидэо Кодзима и Коси Наканиси не ходили на сеанс вместе — кинематографический опыт у каждого был индивидуальным, однако их публикации в сети появились практически в одно и то же время, подчеркнув неподдельный интерес ключевых авторов жанра к новой экранизации.