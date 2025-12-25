ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 572 оценки

Команда Resident Evil Requiem поздравила фанатов с праздниками и представила новую рекламу в Акихабаре

2BLaraSex 2BLaraSex

В преддверии Рождества и Нового года официальный аккаунт Resident Evil в социальной сети X опубликовал праздничное поздравление от лица персонажей предстоящей игры Resident Evil Requiem. Пост, набравший уже более 39 тысяч лайков, включает изображение Леона Кеннеди и новой героини Грейс в праздничных нарядах. Текст гласит:

Счастливых праздников от Леона, Грейс и команды Resident Evil.

Это не только теплое пожелание фанатам, но и напоминание о грядущем релизе Resident Evil Requiem, запланированном на 27 февраля 2026 года. В то же время в Токио, в районе Акихабара, появилась яркая рекламная инсталляция Resident Evil Requiem. Об этом сообщил японский инсайдер Genki, поделившийся фото с дисплеем. Реклама, судя по снимку, включает постеры с ключевыми персонажами и коробки для дисков на PS5, привлекая внимание прохожих в предпраздничной суете.

13
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
PavelDragon

Я в преддверии Рождества сделал предзаказ вчера :)

4
Tristall_Marauder

Тоже взял себе 2 предзаказа делюксов, на резик 9 и прагмату.

1
Беккер5443

😵😵😵😵😵😵

2
Legend_of_the_Hero

Блин, что за жизнь пошла. Даже виртуальные герои стареют. Никакой радости.

1
North235

Леону идет красный ))

нитгитлистер

это не красный. это кармин либо бордо. зависит от монитора

1
SexualHarassmentPanda

Я до сих пор не врубаюсь почему нельзя было сделать гг Розу из прошлой части. Ведь новая гг почти её копия.

Tristall_Marauder

Так историю розы закрыли в ДЛС к восьмерке

KeyMaelorin

Команда ре, идите на хрен, со своими поздравлениями. Это в карманцы не поставить.