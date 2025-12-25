Команда Resident Evil Requiem поздравила фанатов с праздниками и представила новую рекламу в Акихабаре

В преддверии Рождества и Нового года официальный аккаунт Resident Evil в социальной сети X опубликовал праздничное поздравление от лица персонажей предстоящей игры Resident Evil Requiem. Пост, набравший уже более 39 тысяч лайков, включает изображение Леона Кеннеди и новой героини Грейс в праздничных нарядах. Текст гласит:

Счастливых праздников от Леона, Грейс и команды Resident Evil.

Это не только теплое пожелание фанатам, но и напоминание о грядущем релизе Resident Evil Requiem, запланированном на 27 февраля 2026 года. В то же время в Токио, в районе Акихабара, появилась яркая рекламная инсталляция Resident Evil Requiem. Об этом сообщил японский инсайдер Genki, поделившийся фото с дисплеем. Реклама, судя по снимку, включает постеры с ключевыми персонажами и коробки для дисков на PS5, привлекая внимание прохожих в предпраздничной суете.