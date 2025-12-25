Команда Resident Evil Requiem поздравила фанатов с праздниками и представила новую рекламу в Акихабаре

В преддверии Рождества и Нового года официальный аккаунт Resident Evil в социальной сети X опубликовал праздничное поздравление от лица персонажей предстоящей игры Resident Evil Requiem. Пост, набравший уже более 39 тысяч лайков, включает изображение Леона Кеннеди и новой героини Грейс в праздничных нарядах. Текст гласит:
Счастливых праздников от Леона, Грейс и команды Resident Evil.
Это не только теплое пожелание фанатам, но и напоминание о грядущем релизе Resident Evil Requiem, запланированном на 27 февраля 2026 года. В то же время в Токио, в районе Акихабара, появилась яркая рекламная инсталляция Resident Evil Requiem. Об этом сообщил японский инсайдер Genki, поделившийся фото с дисплеем. Реклама, судя по снимку, включает постеры с ключевыми персонажами и коробки для дисков на PS5, привлекая внимание прохожих в предпраздничной суете.
Я в преддверии Рождества сделал предзаказ вчера :)
Тоже взял себе 2 предзаказа делюксов, на резик 9 и прагмату.
😵😵😵😵😵😵
Блин, что за жизнь пошла. Даже виртуальные герои стареют. Никакой радости.
Леону идет красный ))
это не красный. это кармин либо бордо. зависит от монитора
Я до сих пор не врубаюсь почему нельзя было сделать гг Розу из прошлой части. Ведь новая гг почти её копия.
Так историю розы закрыли в ДЛС к восьмерке
Команда ре, идите на хрен, со своими поздравлениями. Это в карманцы не поставить.