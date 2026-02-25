Корпорация Umbrella подала в суд на производителей лапши в рамках безумной промо-кампании Resident Evil Requiem

Маркетологи из Capcom решили креативным способом заглушить спойлеры по Resident Evil Requiem. Эксперты по продажам решили бороться с утечками через спецефичный японский юмор и ... лапшу быстрого приготовления. Пока геймеры закупают валерьянку перед очередным погружением в леденящий душу кошмар, разработчики запустили забавный промо-ивент, заставив фанатов недоумевать от происходящего градуса абсурда.

Накануне релиза новой части серии официальные соцсети Resident Evil опубликовали видео с пометкой «Срочное обращение корпорации Umbrella». Вымышленный фармацевтический гигант с предельной серьезностью сообщил общественности, что подает иск в Высший суд Раккун-Сити против пищевой компании Nissin Foods, но уже реального создателя всемирно известных Cup Noodle. Злодейская корпорация обвиняет кулинаров в наглом нарушении интеллектуальной собственности и незаконном копировании своего хитового продукта — «Лапши Амбреллы».

Чтобы как-то компенсировать ущерб обманутым потребителям, «случайно» купившим контрафактный Cup Noodle, компания Umbrella великодушно поделилась своим фирменным секретным рецептом.

Как оказалось, добиться совпадения оригинального вкуса на 99,9% в домашних условиях очень просто. Так как аутентичное биологическое «загадочное мясо» не поступает в свободную продажу, корпорация разрешила заменить его любыми вареными внутренностями и требухой. Для создания того самого пряного соуса в блюдо следует щедро покрошить фирменную Зеленую траву, роль которой в рецепте отыгрывает свежий базилик.

Самой комичной деталью презентации стала «контрольная дегустация». Ролик гласит, что попробовавший обновленную лапшу штатный сотрудник Umbrella был так впечатлен результатом, что оставил блюду поистине легендарный отзыв из лора первой части игры: «Чешется... вкусно».

Масштабный релиз Resident Evil Requiem состоится уже послезавтра, 27 февраля 2026 года, на платформах ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.