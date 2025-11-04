ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 515 оценок

"Куда ушли бюджеты?" - фанаты разочарованы коллекционным изданием Resident Evil Requiem

monk70 monk70

Нельзя упрекнуть Capcom в неумении подогревать интерес. С момента анонса Resident Evil Requiem ажиотаж вокруг игры растёт с каждой неделей. Но то, что японская компания теперь представляет на своём официальном сайте как коллекционное издание, вызывает всеобщее недоумение в сообществе.

Коллекционное издание содержит упаковку, акриловую фигурку Грейс Эшкрофт и стилбук, который также доступен в магазинах вместе с изданием Deluxe. Вот и всё. Ни артбука, ни саундтрека, ни настоящей статуэтки, ни бонусных материалов. Ни единой фишки, оправдывающей гордое название «Коллекционное издание». Размеры тоже не впечатляют. Стилбук имеет стандартные размеры 17 x 13,5 см, а акриловая фигурка — всего 13 см в высоту. Согласно описанию, всё это поставляется в «специальной упаковке» — предположительно, в картонном футляре, если повезёт.

Даже самые преданные фанаты Resident Evil разочарованы. На Reddit и форумах всё чаще появляются комментарии вроде «Куда ушли их бюджеты?» или «Это просто подарочное издание с акриловой фигуркой». Создаётся впечатление, что Capcom создала «Коллекционное издание» лишь для того, чтобы начать предзаказы до выхода самой премиум-версии.

Согласно официальному японскому аккаунту Biohazard, фигурка Грейс Эшкрофт в масштабе 1:6 уже находится в разработке, а её выпуск запланирован на осень 2026 года. Это может указывать на то, что Capcom планирует поэтапный выпуск: сначала игра со стандартным коллекционным изданием, а затем дорогостоящее издание со статуэткой. Этот подход уже использовался для Resident Evil Village, где фигурка Итана Уинтерса продавалась отдельно.

Властелин Сосцов

тот случай когда, супер пупер коллекционка теперь имеет статус стандарт едишн, теперь нужно купить коллекционку коллекционки ультра мега гига единш)))

Niko71790

и всё равно без трусов в комплекте

NellOfficial Niko71790

Вот за это обиднее всего!

Alex UnderSun

а трусы Леона?)))

monk70

Не всем так повезло, как перуанцам

Night Driving Avenger

Бюджет ушел на камеру от третьего лица

Рио Фокс

Не, на трусы Леона.

oleg543

Так и должно быть. Бюджет в саму игру, а не второстепенные вещи.

Рио Фокс

Просто тут нет трусов с Леоном, вот все и бесятся. хД

K0t Felix

Похоже, что Capcom скурвились.

Аристов--Черный

Разработка(вашего очка) дорожает:))))

ThinFalco

Я своё бесплатно каждый день разрабатываю🙂

Игорь Железной

Кому нужна, фигурка какой-то ноунейм бабы. Она же как персонаж вообще тухлый номер, мало того что не интересна, так и выглядит ещё заурядно

3
Predator556

Ты это понял по минутному ролики, не играя в игру? ОК

saa0891

С игрой походу будет не лучше.

3
askazanov

Ясно дело куда - по карманам))))

котогурец

Разработка дорожает. Ну сколько раз вам это повторять?

Спойлер

И вот этой пластиковой грени тоже.

