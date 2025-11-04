"Куда ушли бюджеты?" - фанаты разочарованы коллекционным изданием Resident Evil Requiem

Нельзя упрекнуть Capcom в неумении подогревать интерес. С момента анонса Resident Evil Requiem ажиотаж вокруг игры растёт с каждой неделей. Но то, что японская компания теперь представляет на своём официальном сайте как коллекционное издание, вызывает всеобщее недоумение в сообществе.
Коллекционное издание содержит упаковку, акриловую фигурку Грейс Эшкрофт и стилбук, который также доступен в магазинах вместе с изданием Deluxe. Вот и всё. Ни артбука, ни саундтрека, ни настоящей статуэтки, ни бонусных материалов. Ни единой фишки, оправдывающей гордое название «Коллекционное издание». Размеры тоже не впечатляют. Стилбук имеет стандартные размеры 17 x 13,5 см, а акриловая фигурка — всего 13 см в высоту. Согласно описанию, всё это поставляется в «специальной упаковке» — предположительно, в картонном футляре, если повезёт.
Даже самые преданные фанаты Resident Evil разочарованы. На Reddit и форумах всё чаще появляются комментарии вроде «Куда ушли их бюджеты?» или «Это просто подарочное издание с акриловой фигуркой». Создаётся впечатление, что Capcom создала «Коллекционное издание» лишь для того, чтобы начать предзаказы до выхода самой премиум-версии.
Согласно официальному японскому аккаунту Biohazard, фигурка Грейс Эшкрофт в масштабе 1:6 уже находится в разработке, а её выпуск запланирован на осень 2026 года. Это может указывать на то, что Capcom планирует поэтапный выпуск: сначала игра со стандартным коллекционным изданием, а затем дорогостоящее издание со статуэткой. Этот подход уже использовался для Resident Evil Village, где фигурка Итана Уинтерса продавалась отдельно.
