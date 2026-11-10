Леон и Ада поборются за "Лучшую пару года": Resident Evil Requiem и Pragmata попали в номинации премии The Fandom Awards

Официальный аккаунт Capcom USA сообщил, что Resident Evil Requiem и Pragmata получили несколько номинаций на премии The Fandom Awards от платформы Fandom. Среди претендентов - не только игры и персонажи, но и культовая пара Леона и Ады.

Capcom USA выделила две ключевые номинации. Resident Evil Requiem претендует на звание "Фэндом года" (Fandom of the Year). Хью Уильямс, главный герой Pragmata, номинирован в категории "Игровой персонаж года" (Character of the Year).

Отдельного внимания удостоилась номинация "Лучшая пара года" (Ship of the Year): пейринг Леон и Ада из Resident Evil фигурирует среди номинантов сообщества несмотря на отсутствие Ады в Resident Evil Requiem. Режиссер Коси Наканиси позже объяснил, что команда сосредоточилась на истории Леона и Грейс, хотя обсуждения возвращения Ады велись.

The Fandom Awards - ежегодная зрительская премия от крупнейшей вики-платформы поп-культуры Fandom, в которой победителей в сфере кино, игр, сериалов и аниме определяют без участия жюри и критиков. Главные фан-сообщества, персонажей, пейринги и контент-мейкеров года выбирают исключительно на основе реальной активности более 300 миллионов пользователей платформы и открытого фанатского голосования в конце года, а итоги церемонии традиционно объявляют в январе.