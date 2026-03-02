Леон и Ада стали самыми популярными персонажами Resident Evil согласно официальному опросу Capcom на ивенте в Индонезии

В минувшие выходные в индонезийской столице состоялся грандиозный запуск новой главы культовой хоррор-франшизы Resident Evil Requiem. Официальное мероприятие, проходившее в торговом центре Gandaria City Mall, собрало тысячи поклонников, которые пришли не только первыми опробовать новинку, но и определить лучшего героя вселенной.

Двухдневный фестиваль (c 28 февраля по 1 марта) был приурочен к мировому релизу игры 27 февраля на PS5, Xbox Series X|S, PC и Nintendo Switch 2. Организаторы подготовили насыщенную программу с демо-зонами, конкурсами, живыми шоу на сцене и возможностью приобрести эксклюзивный мерч. Часть событий первого дня транслировалась в прямом эфире на YouTube-каналах Capcom Asia и The Lazy Monday.

Кульминацией праздника стало народное голосование за самого запоминающегося главного играбельного персонажа в истории серии. Организаторы установили огромную интерактивную доску с портретами всех ключевых героев. Система была простой и наглядной: каждый посетитель мог отдать свой голос, приклеив стикер напротив фотографии любимца.

По итогам двух дней голосования определилась тройка лидеров. С огромным отрывом первое место занял Леон С. Кеннеди - любимец публики, известный своим циничным обаянием и мастерством выживания в самых безнадежных ситуациях. Второе место уверенно заняла Ада Вонг, чья популярность среди фанатов остается неизменно высокой. Замкнул тройку лидеров Итан Уинтерс - протагонист "новой волны" игр серии.

Ожидается, что официальные полные результаты голосования, включая статистику по всем персонажам, будут опубликованы в ближайшие дни на официальных каналах Capcom.