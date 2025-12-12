Леон Кеннеди берет расследование в свои руки в кровавом геймплейном трейлере Resident Evil Requiem

Ещё задолго до официального анонса Resident Evil: Requiem инсайдеры уверяли: Леон Кеннеди вновь станет одним из ключевых персонажей. Однако первый трейлер обошёлся без его появления — лишь подчеркнул знакомые коридоры полицейского участка Раккун-Сити. Capcom даже заявила прямо: «Его там нет». Но тайна продержалась недолго.
Во время сегодняшней The Game Awards 2025 издатель наконец раскрыл карты: Леон вернулся — всё такой же опытный агент, сражающийся с врагами, вооружёнными бензопилами. И вместе с этим подтверждением всплыла куда более тревожная деталь. По словам тех же инсайдеров, включая Dusk Golem, Requiem станет последней крупной игрой, где Леон играет центральную роль.
Источник утверждает, что его значимость в сюжете будет сопоставима с ролью Грейс Эшкрофт, а сам проект станет своеобразным «прощанием» с героем. Что именно ждёт персонажа — уход на пенсию или гибель — остаётся тайной. Сообщество уже бурлит слухами, но ясность наступит совсем скоро.
Первый взгляд на Леона и на то, как будет проходить бой в Resident Evil Requiem, был давно назревшим, учитывая, что игра выйдет чуть более чем через два месяца, 27 февраля 2026 года. Таким образом, мы должны ожидать, что в скором времени будут раскрыты более подробные сведения о боевой системе и чудовищных врагах, с которыми столкнутся Грейс и Леон, а также, возможно, о любых различиях между ними, которые сделают игровой опыт более разнообразным.
Батяяяя вернулся!!!
Как всегда на релизе сразу буду проходить
Леон тут реально крут, такой заколённый боец. Оч круто выглядит, Аду надеюсь тоже завезут и они снова встретятся))
ДА! ДА! ДА, 😀 Блин, я вообще в диком восторге, да и сам трейлер шикарный, а мне потихоньку начинает нравиться эта игра. Наконец-то Capcom показали дикую годноту. Леон, ну здорова!
Даскголем снова оказался во всем прав
И в чём он кровавый трейлер - в конце пару движений?)))