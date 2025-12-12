Леон Кеннеди берет расследование в свои руки в кровавом геймплейном трейлере Resident Evil Requiem

Ещё задолго до официального анонса Resident Evil: Requiem инсайдеры уверяли: Леон Кеннеди вновь станет одним из ключевых персонажей. Однако первый трейлер обошёлся без его появления — лишь подчеркнул знакомые коридоры полицейского участка Раккун-Сити. Capcom даже заявила прямо: «Его там нет». Но тайна продержалась недолго.

Во время сегодняшней The Game Awards 2025 издатель наконец раскрыл карты: Леон вернулся — всё такой же опытный агент, сражающийся с врагами, вооружёнными бензопилами. И вместе с этим подтверждением всплыла куда более тревожная деталь. По словам тех же инсайдеров, включая Dusk Golem, Requiem станет последней крупной игрой, где Леон играет центральную роль.

Источник утверждает, что его значимость в сюжете будет сопоставима с ролью Грейс Эшкрофт, а сам проект станет своеобразным «прощанием» с героем. Что именно ждёт персонажа — уход на пенсию или гибель — остаётся тайной. Сообщество уже бурлит слухами, но ясность наступит совсем скоро.

Первый взгляд на Леона и на то, как будет проходить бой в Resident Evil Requiem, был давно назревшим, учитывая, что игра выйдет чуть более чем через два месяца, 27 февраля 2026 года. Таким образом, мы должны ожидать, что в скором времени будут раскрыты более подробные сведения о боевой системе и чудовищных врагах, с которыми столкнутся Грейс и Леон, а также, возможно, о любых различиях между ними, которые сделают игровой опыт более разнообразным.